HS ei julkaissut tätä Päivi Räsäsen Raamattu-vastinetta

Kansanedustajan mukaan kohu on syntynyt Paavalin opetusten virheellisestä tulkinnasta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo lähettäneensä Helsingin Sanomille vastineen HS:n artikkeliin, jossa käsiteltiin hänen Raamattu-siteerauksensa synnyttämää oikeustapausta.

Tekstiä ei julkaistu. Päivi Räsäsen mukaan kohu perustuu pitkälti väärinymmärrykseen hengellistä kuolemaa tarkoittavista Paavalin sanoista.

– Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen haastattelussa (HS 20.11.2019) käsitellään sananvapautta, vihapuhetta ja 15 vuotta sitten kirjoittamaani pamflettia (Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi). Minun kerrotaan siteeraavan apostoli Paavalia, joka sanoo homoseksiä harrastavista miehistä, ”että he ansaitsevat kuolla.” Alkuperäinen, painetussa lehdessä koteihin levinnyt väite Paavalin tappokehotuksesta onneksi korjattiin, Päivi Räsänen siteeraa vastinettaan Facebookissa.

Hänen mukaansa kyseisessä Raamatun kohdassa viitataan ”selkeästi hengelliseen kuolemaan, iankaikkiseen eroon Jumalasta.”

– Tämä Paavalin opetus koskee meitä kaikkia, sillä kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä Jumalan edessä. Tällaisiksi synneiksi Paavali luettelee myös muun muassa ahneuden, kateuden, aviorikokset tai rakkaudettomuuden. Siksi tarvitsemme Jeesusta, joka kärsi kuolemanrangaistuksen puolestamme, jotta häneen uskomalla saamme syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa homoseksuaaleja ihmisiä niin paljon, että hän haluaa myös heitä vetää Jumalan sanan kautta Kristuksen yhteyteen ja osallisiksi evankeliumista, Räsänen jatkaa.

– Jutussa todetaan, että vaikka Räsänen tuomittaisiin, Raamattuja ei tarvitse kirjastoista poistaa ja niistä saa keskustella, mutta ”olennaista on, onko samaa mieltä”. Tämä herättää syvän huolen uskonnonvapauden tilasta. Kristitylle Raamattu on Jumalan sanaa. Raamattu on myös eduskunnan hyväksymän kirkkolain mukaan elämän ja opin ylin ohje. Sen kanssa tulee saada olla samaa mieltä.

