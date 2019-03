HS: Autojen suosio Helsingin keskustassa vähentynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esikaupunkialueilla auton omistamisen määrä lisääntyy mutta kantakaupungissa vähenee.

Helsinkiläiset ovat väkilukuun suhteutettuna Suomen vähiten autoja omistavaa kansaa. Kuluvalla vuosikymmenellä autojen määrä väkilukuun suhteutettuna on esikaupunkialueilla noussut, mutta Helsingin kantakaupungissa autot ovat käyneet entistäkin harvinaisemmaksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Autojen määrä Helsingissä on tällä vuosikymmenellä kasvanut viidellä prosentilla. Kun autoja vuonna 2010 oli 204 056, vuonna 2018 niitä oli 213 386.

HS:n selvityksen perusteella näyttää siltä, että asuinpaikka määrittää pitkälti auton tarvetta. Henkilöautoja on suhteessa vähän Helsingin kantakaupungin alueella, mutta mitä kauemmas keskusta jää, sitä enemmän autoja löytyy.

Vuosien 2010–2018 aikana on tapahtunut kehitys, jossa auton omistaminen kantakaupungin alueella on yhä harvinaisempaa, kun taas monilla esikaupunkialueilla autojen määrä on lisääntynyt asukkaiden määrään suhteutettuna.

Autot ovat Helsingissä muihin pääkaupunkiseudun kuntiin verrattuna harvinaisia, jos tarkastelee vain yksityishenkilöiden omistuksessa tai hallinnassa olevia autoja. Helsingissä yksityishenkilöiden hallinnassa tai omistuksessa on 274 autoa tuhatta asukasta kohti. Espoossa vastaava luku on 373 autoa, Vantaalla 385 ja Kauniaisissa 426.