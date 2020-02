HS: Asuntorakentaminen uhkaa hyytyä ministeriön hidasteluun

Uusin asuntojen rakentaminen on vaikeutumassa Helsingin seudulla.

Helsingin Sanomien mukaan syynä on se, että valtio ja seudun 14 kuntaa eivät ole kyenneet solmimaan uutta sopimusta maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä (MAL).

Sopimukseton tila vaikuttaa esimerkiksi siihen, että vuokra-asuntojen rakennuttajat eivät vuodenvaihteen jälkeen ole saaneet enää valtiolta 10 000 euron käynnistysavustusta asuntoa kohden.

Nyt kokonaisten kortteleiden kerrostalojen rakennustyöt saattavat jumittua. Mitä kauemmin sopimusta joudutaan odottamaan, sitä enemmän ongelmasta kärsivät asuntoa tarvitsevat.

Päättyneen MAL-sopimuksen ansiosta asuntotilanne on parantunut huomattavasti Helsingin seudulla neljän viime vuoden aikana. Kunnat ovat varmistaneet omalta osaltaan, että seudulle on kaavoitettu paljon tontteja asunnoille. Lopputuloksena asuntoja on valmistunut ennätykselliset 60 000. Valtio puolestaan on antanut vastineeksi rahallista tukea esimerkiksi Helsingin ja Espoon poikittaisen pikaraitiotien eli Raide-Jokerin rakentamiseen.

MAL-sopimus loppui vuodenvaihteessa. Vielä viime keväänä uskottiin, että rivakka tahti jatkuu tulevaisuudessakin. Uuden MAL-sopimuksen asuntotavoitteet oli neuvoteltu ympäristöministeriön ja kuntien kanssa pitkälle valmiiksi jo ennen eduskuntavaaleja.

Toisella valtion sopijataholla, liikenneministeriöllä, on kuitenkin hitaampi vauhti – ainakin siksi, että sillä on kädet täynnä töitä.

– Jumitilanne on kiinni liikenneministeriöstä, joka ei ole pystynyt tekemään liikennehankkeista ja rahoista päätöksiä, sanoo rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä ympäristöministeriöstä HS:lle.

Tilanne huolestuttaa sekä kuntia että järjestöjä.

– Jos liikenneministeriö kytkee MAL-sopimuksen liikennehankkeet valtakunnalliseen 12-vuotiseen järjestelmään, sopimus saadaan aikaan vasta runsaan vuoden päästä. Se sotkee pahasti asuntojen rakentamisen rytmin ja vaikeuttaa hallituksen asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamista, sanoo kohtuuhintaista vuokra-asumista edistävän Kova ry:n toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) toteaa HS:lle, ”ettemme voi odottaa sitä, että neuvotteluihin menee vielä vuosi tai ehkä enemmänkin.

– Tästä pitää päästä eteenpäin, seudulle tarvitaan uusia asuntoja.