HS: Asunto kannattaa myydä nyt pois äkkiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asuntokauppojen kausivaihtelu todistaa, että alkukesä on parasta aikaa asunnon myyntiin.

Asuntoa myyvällä on viimeiset hetket toimia ennen asuntokaupan hiljenemistä, Helsingin Sanomat kertoo.

Kyse on niin sanotusta kausivaihtelusta, jota tutkitaan tilastojen avulla. Suomen pankin mukaan asuntolainoja nostetaan eniten juuri touko–kesäkuussa. Vähiten lainoja nostetaan tammikuussa.

Kausivaihteluun on syynsä. Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marita Saleniuksen mukaan keväällä etenkin loma-asuntokaupan vilkastuminen kiihdyttää myyntiä. Muita syitä saattavat olla lapsiperheiden toive muuttaa uuteen asuntoon niin, että lapset pääsevät mahdollisesti aloittamaan uudessa koulussa. Kolmas syy liittynee pihan laittoon, sillä talvella ihmiset eivät välttämättä uskalla ostaa taloa, kun piha on vielä lumen peitossa.

Saleniuksen mukaan asuntokauppa on usein pyörinyt hyvin myös elo-lokakuussa. Syksyllä asuntokauppaa saattaa vauhdittaa esimerkiksi korkeakoulujen lukuvuoden alku, kun ne vanhemmat, joilla siihen on varaa ostavat jälkikasvulleen asuntoja. Toinen syy saattaa liittyä edeltään lomakauteen, joka usein saattaa johtaa pariskuntien päätökseen ”laittaa lusikat jakoon”.

Tilastojen valossa siis omaa asuntoaan kannattaisi lähteä myymään jo ajoissa keväällä, jotta se ehtisi olla myynnissä pari kuukautta ennen kuin kaupat tehtäisiin touko-kesäkuussa.

Koronapandemian poikkeusaika on näkynyt asuntomarkkinoillakin. Esimerkiksi mökkikauppa on OP:n henkilöasiakkaan rahoituksesta ja asumisen palveluista vastaavan Kaisu Christien mukaan ollut vilkkaampaa kuin tavallisesti. Kun tavanomaisena vuonna mökkien myyntikausi alkaa huhtikuussa, nyt se on lähtenyt käyntiin paljon aikaisemmin. Christie uskoo, että viime kesän poikkeuksellisen aktiivinen kotimaan matkailu sekä etätyömahdollisuudet ovat rohkaisseet omalta osaltaan ihmisiä hankkimaan mökin.

– Ihmiset saattavat olla siinä uskossa, ettei tässä jatkossakaan enää olla viittä päivää viikossa konttorilla. Nyt etsitään sellaisia asuntoja, joissa on ylimääräinen huone vaikkapa työkäytöön, Christie sanoo HS:lle.