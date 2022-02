HS: Asiantuntijat yrittävät ymmärtää – mihin citysusi oli menossa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi lopetti liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen suden tiistaina Helsingissä.

Suden päätyminen asutuksen keskelle pääkaupungissa on erittäin harvinaista, sanoo Helsingin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Laura Siro Helsingin Sanomille.

Poliisi lopetti tiistaina liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen suden Helsingissä. Susi oli havaittu muun muassa Valimossa, Pajamäessä ja Pirkkolassa ennen kuin sen matka jatkui Kehä I:lle, jossa se jäi auton alle.

Laura Siron mukaan susista tehdään pääkaupunkiseudulla vuosittain havaintoja, mutta Pohjois-Helsingistä hän ei muista lähivuosilta yhtään varmennettua susihavaintoa.

– Meillä ei ole varmaa tietoa, mistä susi on saapunut ja mihin se on ollut matkalla. Pääkaupunkiseudulla susista on tehty yleisimmin havaintoja Espoossa Nuuksion seudulla, Siro sanoo HS:lle.

Tiistaina Helsingissä liikkuneen suden sukupuolesta ei HS:n mukaan ole vielä tietoa eikä siitä, onko se jättänyt laumansa ja jos, niin missä.

– Yleensä nuoret yksilöt lähtevät laumasta lopputalven tai alkukevään aikana. Osa palaa myöhemmin laumaansa takaisin, Siro sanoo.