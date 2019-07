HS: Antti Rinteen mukaan hallituksen riidat johtuvat kokemattomuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri toteaa hallituksen yhtenäisyyden kohentuvan ajan myötä.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan hallitusyhteistyö näyttää toistaiseksi ”ihan hyvältä” lukuisista julkisuuteen nousseista kiistoista huolimatta.

Hänen mukaansa kiistely muun muassa pakolaispolitiikasta, norppien kuolemista ja aktiivimallista ei ole heikentänyt hallituksen toimintakykyä.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara kuvaili maanantaina hallituskoalitiota harvinaisen hajanaiseksi. Soininvaara arvioi tilanteen johtuvan pääasiassa keskustan ennätyksellisen alhaisten kannatuslukemien aiheuttamasta ”paniikista”.

Antti Rinne vakuuttaa hallituksen rivien tiivistyvän, ”kun päästään vähän ajassa eteenpäin”.

– Minä en käyttäisi sanaa nokittelu, vaan kysymys on enemmän siitä, että hallitukseen on valittu ihmisiä erilaisista lähtökohdista ja on vielä vähän kokemattomuutta asioiden hallinnassa, Antti Rinne sanoi Helsingin Sanomien mukaan Riihimäen kirjastossa.

Hän ei ottanut tarkemmin kantaa yksittäisiin riidanaiheisiin.

– Minä olisi jättänyt kaikki ne sanomatta, Rinne totesi.