HS: Alkoholin nettiostoissa ikärajaa ei valvo kukaan

Ikärajavalvonnan puute on Tullin tiedossa.

Alaikäiset nuoret ovat onnistuneet tilaamaan alkoholia ulkomaisista verkkokaupoista suoraan pakettiautomaattiin, koska ikärajaa ei käytännössä valvo kukaan.

Asiasta kertoi alun perin viime viikolla Yle.

Ulkomaisissa verkkokaupoissa ikäraja tyypillisesti tarkastetaan kysymällä, onko tilaaja täyttänyt 18 vuotta. Usein myöntävä klikkaus vastaukseen riittää kysymyksen ohittamiseksi.

Käytännössä alkoholin ikärajavalvontaa ulkomaisissa nettitilauksissa ei siis valvo kukaan.

Tulliylitarkastaja Anna Kallio sanoo Helsingin Sanomille, että alkoholilähetyksiä tulee yleensä nettikaupoista muualta Euroopassa. Ikärajavalvonnan puute on Tullin tiedossa.

Maahan tulevista paketeista ilmenee vastaanottajan nimi mutta ei tietoja, joista selviäisi vastaanottajan ikä.

– Alkoholilaissa on jo nykyisellään, että alkoholijuoman välittäminen ja luovuttaminen sekä palkkiota vastaan että ilman palkkiota henkilölle, joka on alaikäinen, on kiellettyä. Tulisi selvittää, miten tämä valvonta toteutetaan lähetysten luovutusten yhteydessä, Kallio sanoo.

Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finne kertoo HS:lle, että Posti ei myy yrityksille palveluita, joissa toimitetaan kuluttajille alkoholilähetyksiä.

– Koska tällaisia palveluita ei ole, emme pysty kohdentamaan ikärajatarkastuksia. Jos taas yksittäinen kuluttaja tilaa liettualaisesta verkkokaupasta muovipullon viinaa, se näyttää meille samanlaiselta paketilta kuin paketti, jossa on vaikka kaksi kirjaa, Finne sanoo.

– Jos meille tulee kansainvälisen postioperaattorin kautta lähetyksiä, joista ei ole kerrottu, että ne ovat alkoholia, meillä ei ole sisällöstä tietoa. Emme näe paketin sisälle. Meille se on yksi paketti muiden joukossa. Jos paketti on tilattu automaattiin tai palvelupisteeseen, se menee sinne, Finne sanoo HS:lle.

Finnen mukaan näistä syistä Posti ei pysty puuttumaan alkoholin ikärajavalvontaan. Se, onko alkoholin etämyynti laillista vai ei, on lainsäätäjän eikä Postin asia.

– Kun tiedetään, mitä lähetetään, ja alkoholia lähetettäisiin rehellisesti alkoholina, ikärajatarkastukset pystyttäisiin toteuttamaan. Meillä olisi kyvykkyys ottaa käyttöön ikärajatarkastukset esimerkiksi palvelupisteissä tai kotiin toimituksissa. Nykyisellä lainsäädännöllä se ei ole mahdollista, Finne sanoo HS:lle.