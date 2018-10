HS: Asevarikon liepeillä venäläisomistusta ”harvassa käytössä”

Näyttöä kansallista turvallisuutta uhkaavista hankkeista on vaikea kerätä.

Puolustusvoimien asevarikon läheisyydessä Ähtärissä on venäläisomisteisia mökkejä, kertoo Helsingin Sanomat. Huomiota on herättänyt HS:n mukaan myös se, että mökit ovat olleet harvalla käytöllä.

Kiinteistön omistavalla venäläismiehellä on yhteyksiä erilaisiin yrityksiin. Yhdellä yrityksistä on Asiakastiedon mukaan ulosotossa miltei kaksi miljoonaa euroa verohallinnon saatavia. Myös yksi Ähtärin kiinteistöistä päätyi kesällä ulosmittauksen kohteeksi, sillä pankkilainaa ei oltu maksettu. Toisen mökin omistaja on ollut mukana yrityksessä, joka on ajautunut konkurssiin ja jonka suomalainen vastuuhenkilö on joutunut liiketoimintakieltoon.

Viranomaiset eivät kuitenkaan ole vuosien mittaan tehdyissä selvityksissä löytäneet näyttöä kansallista turvallisuutta vaarantavista hankkeista venäläisten maakauppoihin liittyen. Tällä hetkellä keinot tosin ovat edelleen rajalliset, sillä yksikään viranomainen ei esimkerkiksi ylläpidä tietoja ulkomaalaisten omistusten kehittymisestä, eikä tiedustelulainsäädäntö nyt mahdollista toiminnan selvittämistä ilman rikosepäilyä.

Keskusrikospoliisi iski venäläisomisteiseen Airiston Helmeen syyskuussa liittyen epäilyyn törkeästä rahanpesusta ja veropetoksesta.