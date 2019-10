HS: 2003 rakennettu koulu vajoaa, halkeamia, puretaan

Helsingin Sanomat kertoo Espoon Leppävaaran Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Koko koulu puretaan keväällä 2020 rakenteiden merkittävien, korjaamattomissa olevien vikojen vuoksi.

Perustuksissa on pahoja siirtymiä, joiden vuoksi koulu vajoaa. Opetus siirtyy väistötiloiin ainakin seitsemäksi vuodeksi.

Älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampuksella oli noin 3000 opiskelijaa ja 140 työntekijää.

Rakennuksen viat johtuvat pitkälti 2003 rakennetusta laajennusosasta, joka perustettiin neljän metrin korkuisten täyttöjen varaan. Sokkelissa havaittiin halkeamia pari vuotta myöhemmin, ja ne kasvoivat sekä vanhassa että uudessa rakennuksen osassa.

Vuonna 2016 ylärakenteita yritettiin tuloksetta vahvistaa. Tuiksi asennetut teräspalkit ja -pilarit olivat siirtyneet ja aiheuttaneet lisää rasituksia.

– Vuosituhannen alussa uutta osaa varten tehdystä suunnitelmasta puuttuivat välttämättömät tukirakenteet, käytännössä tukimuuri, jolla sisäpihan täytöistä ja näin muodostuneesta korkeuserosta johtuva maanpaine olisi hoidettu, rakennepäällikkö Vesa Pyy Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksesta sanoo HS:lle.

Leppävaara Campus will be closed from March 4th – Teaching and other operations will move to Metropolia´s other campuses. Temporary facilities for ICT and Industrial Management degree programmes are negotiated with Nokia in Espoo. https://t.co/GbBCUXxjWi pic.twitter.com/DAXrq0MDQn

— METKA (@metkaweb) February 26, 2019