”Hoxhunt” – näin eduskunnassa jahdataan tietojenkalastajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajia opetetaan tunnistamaan huijausviestejä.

Eduskunnassa koulutetaan henkilökuntaa ja edustajia tietojenkalastelun torjumiseen. Käynnissä on Hoxhunt-niminen koulutus.

Kansanedustajille on ohjelmassa lähetetty epäilyttävän näköisiä sähköpostiviestejä. Niitä on kehotettu raportoimaan Hoxhunt-palveluun talon sähköpostiohjelmien Report this email -painikkeella.

Jos edustajan bongaama viesti liittyy koulutukseen, hän saa tietää, liittyykö viesti siihen. Tällöin hän pääsee raportoituaan eteenpäin jahtikoulutuksen sivuille.

Hoxhunt-ohjelmalla eduskunnassa voi myös ilmoittaa oikeita huijausviestejä ja epäilyttäviä viestejä toimenpiteitä varten.