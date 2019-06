Hovioikeus vahvistaa: Jari Aarnio oli Pasilan mies

Hovioikeus ei alentanut käräjäoikeuden Helsingin huumepoliisin ex-päällikölle tuomisemaa 10 vuoden vankeusrangaistusta.

Helsingin hovioikeus on antanut tänään torstaina ratkaisunsa Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion huumesyytteistä.

Hovioikeuden mukaan uudet todisteet ovat vahvistaneet sitä käräjäoikeuden johtopäätöstä, että Aarnio on ollut ”Pasilan miehen” prepaid-liittymien ainoa käyttäjä. Kulunvalvontatiedot ja muut todisteet Aarnion liikkeistä sopivat paitsi toisiinsa myös liittymien televalvontatietoihin, useissa tapauksissa minuutin tarkkuudella.

Syyttäjän ja käräjäoikeuden mukaan Aarnio oli ollut metallitynnyreihin kätketyn hasiksen maahantuontia järjestellyt ”Pasilan mies”, joka oli pitänyt anonyymeilla prepaid-liittymillä yhteyttä maahantuonti- ja levitysorganisaation eri jäseniin Suomessa ja Hollannissa. Aarnion mukaan mitään ”Pasilan miestä” ei ollut olemassakaan, vaan joukkopoliisimiehiä oli käyttänyt kyseisiä prepaid-liittymiä laillisiin tarkoituksiin.

Kulkuavain oli Aarnion henkilökohtainen

Hovioikeudessa syyttäjä on esittänyt uusina todisteina tietoja Itä-Pasilan virastokeskuksen kulunvalvontajärjestelmästä. Virastokeskuksessa on sijainnut Aarnion johtaman huumerikosyksikön työtiloja. Hovioikeudessa on ollut riitaa siitä, onko kulkuavain, joka on takavarikoitu Aarnion hallusta hänenkiinniottonsa yhteydessä, ollut hänen omassa käytössään. Hovioikeus on päätynyt siihen johtopäätökseen, että kysymyksessä on ollut Aarnion henkilökohtainen kulkuavain. Sen käyttö on esimerkiksi alkanut Aarnion palatessa virkavapaalta ja katkennut aina Aarnion lomamatkojen ajaksi.

Uusilla todisteilla on ollut keskeinen merkitys myös Aarnion esittämän vaihtoehtoisen tapahtumainkulun arvioinnissa, sillä ne ovat osoittaneet eräät Aarnion kantaa tukevat kertomukset paikkansa pitämättömiksi.

Uusi näyttö on antanut vahvaa lisätukea käräjäoikeuden johtopäätökselle, että Aarnio on ollut ”Pasilan mies”, joka on käyttänyt prepaid-liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen. Useat eri seikat kunkin yksittäisen tynnyrilähetyksen kohdalla ovat yhdistäneet Aarnion tynnyreihin liittyviin tapahtumiin, eikä Aarnion osallisuudesta ole jäänyt epäilyä.

Aarnio osoittanut ”poikkeuksellista häikäilemättömyyttä”

Jari Aarnion osalta hovioikeus on pääosin pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion. Hovioikeus on katsonut Aarnion syyllistyneen viiteen törkeään huumausainerikokseen sekä törkeään todistusaineiston vääristelemiseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja lukuisiin virkarikoksiin. Eräiltä osin syyte on hylätty.

Hovioikeus on katsonut, että Aarnio on käyttänyt hyväksi virkansa suomia mahdollisuuksia huumausainerikosten tekemiseksi ja niiden peittämiseksi piittaamatta seurauksista, joita muille hänen toiminnastaan aiheutuu. Rikokset ovat olleet erittäin vakavia ja vahingollisia ja osoittaneet poliisin päällikkövirassa toimivalta henkilöltä poikkeuksellista häikäilemättömyyttä.

Hovioikeus ei ole alentanut käräjäoikeuden Aarniolle tuomitsemaa 10 vuoden vankeusrangaistusta.