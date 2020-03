Hotelliketju lomauttaa koko henkilöstönsä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Scandic on päättänyt koko henkilöstön lomautuksia koskevat yt-neuvottelut.

Scandic on tänään käynyt yt-neuvottelut koko Scandic Hotels Oy:n henkilöstöä koskien. Työnantajan suunnitelma on lomauttaa yrityksen henkilöstöä enintään 90 päiväksi.

Scandic Hotels Oy operoi tällä hetkellä Suomessa 68 hotellia 30 paikkakunnalla. Hotelleissa sekä tukitoiminnoissa työskentelee kaikkiaan noin 2 000 henkilöä.

– Koronavirus COVID-19 on aiheuttanut lyhyessä ajassa ennennäkemättömän muutoksen varaustilanteeseemme. Tilanne on vakava ja meidän on kaikin mahdollisin keinoin reagoitava ja sopeutettava kustannuksia ja investointeja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kertoo Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö tiedotteessaan.

Hänen mukaansa yhteistoimintaneuvottelut koskivat niin työntekijöitä, esimiehiä kuin johtoakin.

– Olemme hyvässä yhteisymmärryksessä sopineet yhdessä henkilöstön edustajien kanssa neuvottelut päättyneiksi tänään, mikä tarkoittaa, että työnantaja voi ryhtyä tekemään päätöksiä tässä asiassa, jatkaa Käyhkö.

Scandic pyrkii ensisijaisesti vastaamaan kysynnän vähentymiseen esimerkiksi työvuoro-, vapaapäivä- tai vuosilomajärjestelyin. Lomautustarve ja lomautusten pituus vaihtelee yksiköstä ja työtehtävästä riippuen. Enintään lomautukset tulisivat kestämään 90 päivää ja olisivat kokoaikaisia tai osa-aikaisia riippuen yksiköstä sekä kysynnän määrästä.