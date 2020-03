Espanjalaishotellit majoittavat lääketieteellistä seurantaa vaativia koronaviruspotilaita.

Espanjan pääkaupungissa Madridissa asiakkaista tyhjiksi jääneet hotellit ovat omalta osaltaan kantaneet kortensa kekoon taistelussa kaupungin koronanepidemiaa vastaan.

Hotelleja muutetaan nyt hätäsairaaloiksi vastaanottamaan lieviä koronaviruspotilaita.

Tavoitteena on lyhytaikaisten oleskelujen järjestäminen, samalla kun ylikuormittuneiden sairaaloiden kapasiteettiä pyritään helpottamaan. Koronapotilaita tulee hoitamaan 4400 amanuenssia eli lopullista laillistusta odottavaa lääkäriä.

Hotellien päätehtävänä on majoittaa potilaita, joiden tila vaatii lääketieteellistä seurantaa ilman, että heitä tarvitsee viedä sairaalaan, esimerkiksi taudin alkuvaiheessa. Madridissa 30 prosenttia koronaviruspotilaista tarvitsee sairaalahoitoa.

Madridin hotelliyhdistyksen pääsihteeri Mar de Miguel kertoo olevansa ylpeä hankkeesta.

– Yli 40 hotellia on jo ilmoittautunut mukaan. Niissä on noin 9000 sänkyä niitä tarvitseville. Tämä kaikki on jälleen yksi esimerkki alan solidaarisuudesta ja sitoutumisesta yhteiskuntaan. Tässä taistelussa koronavirusta vastaan, meidän kaikkien on oltava yhtenäisiä, ja tästä syystä hotellien omistajat ovat halunneet olla ensimmäisinä mukana yhteistyössä ja auttamassa torjumaan tätä tautia, Mar de Miguel sanoo.

Madridin hotelliyhdistys on viime päivinä ollut tiiviissä yhteydessä terveysministeriöön koordinoidakseen terveysviranomaisten ja hotellien välistä yhteistyötä. Hotellien puolelta sänkykapasiteetin lisäksi ne tarjoavat myös ateria-, siivous- ja pesulapalvelut.

TIMO KAUPPINEN