Hornetit lensivät viimeisen kerran USA:n tukialukselta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n laivasto korvaa hävittäjät uudemmilla F/A-18E Super Horneteilla.

Yhdysvaltain laivasto on siirtämässä F/A-18C Hornet -hävittäjänsä eläkkeelle. Myös Suomen ilmavoimat käyttää vastaavia koneita. USA:ssa koneet tullaan korvaamaan uudemmilla F/A-18E Super Hornet -lentokoneilla.

Stars and Stripes -julkaisun mukaan heinäkuussa järjestetty Rim of the Pacific -sotaharjoitus Havaijin ympäristössä jäi näillä näkymin Hornetien loppunäytökseksi myös USS Carl Vinson -tukialuksella.

– Ette tule näkemään Hornet-hävittäjiä enää lentotukialuksilla, ainakaan Yhdysvaltain laivaston merkinnöillä, lentolaivue 34:n luutnantti Kevin Frattin sanoo.

”Blue Blasters”-lempinimellä tunnettu laivue oli viimeinen aktiiviyksikkö, joka käytti vanhempia F/A-18C-koneita.

Frattinin mukaan monet lentäjät jäävät kaipaamaan C-mallin koneita, sillä niitä pidetään suurempia Super Horneteja ketterämpinä.

– Sitä on todella hauska lentää. On asioita, joita vain me pystyimme tekemään juuri näillä koneilla, Frattin toteaa.