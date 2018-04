Hornet-hävittäjät harjoituksessa – 12 konetta nousi kerralla Rovaniemeltä

Ilmavoimien Ilmataktiikka 18 -harjoitus on parhaillaan käynnissä Rovaniemellä, Rissalassa ja Oulunsalossa.

– Harjoituksen toinen lentopäivä Rovaniemellä alkoi eilen vauhdikkaasti, kun kierrokselle lähti kerralla 12 Hornetia, ilmavoimat kertoo Facebook-sivullaan.

Harjoitukseen osallistuvat kaikki ilmavoimien joukko-osastot sekä maavoimien puolelta Utin jääkärirykmentti, Panssariprikaati ja Jääkäriprikaati.

Mukana on varusmiehiä, reserviläisiä ja puolustusvoimien henkilökuntaa.

Ilmavoimien Hornet-, Hawk-, Pilatus- ja CASA-kalusto toimii kolmesta eri tukikohdasta käsin. Lentotoiminnan kerrotaan suuntautuvan Rovaniemen ja Kuopion väliselle alueelle.

Harjoitus jatkuu perjantaihin asti.

Ilmataktiikka 18 -harjoitus on käynnissä Rovaniemellä, Rissalassa ja Oulunsalossa. Tiistaiaamun ensimmäiselle kierrokselle starttasi #laplsto:sta 12 Hornetin osasto. / 12 F/A-18s took off from Rovaniemi AB for the Tuesday morning wave of this week's Ilmataktiikka18 Air Exercise. pic.twitter.com/lufcZJy09P

