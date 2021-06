Hormonilihalle aukeamassa takaovi EU:n markkinoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannia teki Australian kanssa kauppasopimuksen, joka voi vaikuttaa EU:hun.

Britannia ja Australia ovat tehneet vapaakauppasopimuksen, jossa osapuolet alentavat tulleja ja tuontikiintiöitä tavaroilta ja maataloustuotteilta. Kyseessä on Britannian ensimmäinen merkittävä kauppasopimus sen jälkeen, kun maa irtosi EU:sta vuonna 2020.

Britannian maanviljelijät ovat arvostelleet sopimusta, koska he pelkäävät sen heikentävän brittimaatalouden kannattavuutta, kertoo BBC. Kauppasopimus muun muassa laskee Australiassa kasvatetun lihan tulleja ja tuontikiintiöitä.

Australia puolestaan poistaa tuonnin esteitä brittiläisiltä kekseiltä, keramiikalta, autoilta ja skottiviskiltä.

Myös EU on ilmaissut kauppasopimukseen liittyviä huolia. Australiassa näet tuotetaan jopa puolet naudanlihasta kasvuhormoneilla, kun taas EU:ssa hormonien käyttö on kielletty. Australiasta ei saa tuoda hormonilihaa EU:hun. Nyt tuontiin on aukeamassa takaovi Pohjois-Irlannin kautta, EU:ssa pelätään.

Kun Britannia erosi EU:sta, osapuolet sopivat, että Britanniasta Pohjois-Irlantiin vietävät tuotteet tarkastetaan Pohjois-Irlannin rajalla. Tällä tavoin pystytään pitämään auki Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja, kuten vuoden 1998 rauhansopimus vaatii.

Britannia ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi noudata sopimusta, vaan se antaa tavaroiden kulkea vapaasti Pohjois-Irlantiin. Heinäkuun alusta lähtien pitäisi tarkastaa makkarat ja pakastetut lihat, mutta Britannia ei aio noudattaa vaatimusta.

Tilanteesta seuraa, että koska brittiläinen liha saa kulkea vapaasti Pohjois-Irlantiin, se pääsee myös Irlantiin eli EU:n alueelle. EU:ssa pelätään, että samaa reittiä on mahdollista tuoda australialaista lihaa EU:hun.

– Meitä häiritsee jo nyt piittamattomuus siitä, ettei Pohjois-Irlanti-pöytäkirjan vaatimia tarkastuksia ole pantu toimeen. Tämä (kauppasopimus) avaa portit yhä laajemmalle, jos tuotteita voidaan tuoda kolmansista maista ilman kunnollista tarkastusta, sanoo EU-virkamies Politicossa.