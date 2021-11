”Höpsis. Ei keskusta mihinkään lähde hallituksesta.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan Annika Saarikon puolue jatkaa vasemmistohallituksessa niin kauan kuin velkarahaa saa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on jakanut twitterissä Iltalehden uutista keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon erouhkauksesta hallituksesta ja kommentoi sitä.

– Höpsis. Ei kepu mihinkään lähde. Kuu on taas vain siinä asennossa, että hetken ovat edes puheissaan vastuullisia, Timo Heinonen toteaa.

– Pönkänä vasemmistohallituksessa jatkavat niin kauan kun velkarahaa saa, hän uskoo.

Saarikko sanoi viikonvaihteessa, että ”keskusta edellyttää, että sovittuun sitoudutaan. Sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista. Sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta”. Moni on huomauttanut hänen todenneen vastaavaa aiemminkin.

IL:ssä keskustan Markus Lohi toteaa, että ”meillä oli sellainen romantisoitu kuvitelma punamullasta, että se on vastuunkantaja, joka huolehtii sekä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, että talouden kestävyydestä, mutta nyt me olemme eri porukan kanssa hallituksessa kuin kuvittelimme”.

