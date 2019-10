Hongkongissa ripotellaan haamurahaa – ”vaarallinen päivä”

Mielenosoittajat ovat täyttäneet Hongkongin kadut niin sanotuilla haamuseteleillä samaan aikaan, kun kommunistinen Kiina juhlii 70-vuotispäiväänsä.

Haamusetelit (joss paper/ghost money) ovat paperiseteleitä, joita käytetään osana muun muassa kiinalaista esi-isien palvontaa ja kuolleiden sukulaisten kunnioittamista juhlapäivinä.

Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet tiistaina mieltään Hongkongin kaduilla viettäessään ”surun päivää” siitä huolimatta, että poliisi on kieltänyt protestit.

Hongkongin poliisi varoitti maanantaina, että juhlapäivästä voi tulla ”erittäin vaarallinen”.

Hongkongin kuukausia jatkuneet mielenosoitukset kohdistuvat Hongkongin ja Manner-Kiinan hallintoa vastaan ja ovat vastalause Kiinan vaikutusvallan kasvulle.

Mielenosoitusten kerrotaan sujuneen tiistaina rauhallisemmin kuin viime viikonloppuna.

Protestien odotetaan jatkuvan vielä myöhemmin tiistain aikana ja niiden pelätään muuttuvan väkivaltaisemmiksi.

Mielenosoitukset saivat alkunsa kesäkuussa, kun Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam esitteli lakihankkeen, jonka perusteella Hongkong voisi luovuttaa rikoksista epäiltyjä myös Manner-Kiinaan. Tämä suututti ihmisiä, koska Kiina ei ole oikeusvaltio.

Rauhattomuuksien taustalla on myös taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia.

Hong Kong protesters have littered the streets with paper money, using a traditional death custom as an irony-laced celebration of China’s National Day. pic.twitter.com/Ij1Rjpr1Xq

— Nathan VanderKlippe (@nvanderklippe) October 1, 2019