Tämä lentokenttä vaatii koronatestin, odotus kahdeksan tuntia

Hongkongissa matkaaja tekee itse testinsä.

Matkustajat otetaan Hongkongissa vastaan tiukalla usean vaiheen karanteeniprosessilla.

Hiljattain kotiinsa Hongkongiin saapunut toimittaja-valokuvaaja Laurel Chor kertoo käytännöistä Twitter-ketjussaan (kuvia alla). Hän on kirjoittanut sen odottaessaan koronatestinsä tulosta suuressa hallissa. Siellä testistä tulleet matkustajat ohjataan istumaan numeroiduille paikoille muutaman metrin päähän toisistaan. Testitulosta odotetaan kahdeksan tuntia.

Chor lensi Hongkongiin Lontoosta. Hänen mukaansa koneessa oli noin sata matkustajaa ja heistä kaikki määrättiin jonkinlaiseen karanteeniin, yhtä Brunein jatkolennolle erikoisluvalla mennyttä matkustajaa lukuun ottamatta.

– Täytin karanteenimääräyksen ja terveysselvityksen, minun piti ladata sovellus, sain jäljitysrannekkeen ja kävin rekisteröimässä sen. Joku tarkisti, että puhelimeni toimii, hän listaa.

Chorin mukaan vaiheita ja pisteitä on niin monta, että kaikkia on vaikea muistaa.

– Terveysviranomainen allekirjoitti ja leimasi karanteeni-ilmoitukseni kaksin kappalein. Hän oli ystävällinen ja selitti, että pääsisin yumchalle (kiinalainen dim sum -brunssi) 28. päivän aamuna. Hän kysyi, onko minulla ketään, joka voi huolehtia minusta ja onko minulla kuumemittari. Kun epäröin, hän antoi minulle sellaisen.

Seuraavaksi näytettiin, miten oireiden ja ruumiinlämmön seurantalomake täytetään. Toiselle lomakkeelle piti kertoa yksityiskohtaisesti, kuinka aikoo matkustaa määränpäähänsä. Jopa ajoneuvon rekisterinumero tuli ilmoittaa, mikäli mahdollista.

Näiden vaiheiden jälkeen matkustajat pääsivät hakemaan tavaransa. Sitten kaikki ohjattiin busseihin ja kuljetettiin testeihin Asia World Expo -messukeskuksen halleihin. Kaikki saivat kaulaansa oranssit nauhat. Niihin pantaisiin roikkumaan testitunnus.

Messuhallilla matkustajat jättivät tavaransa säilytykseen ja jonottivat itselleen testipaketin. Hongkongin kentällä testi tehdään itse. Ohjeet kerrotaan suullisesti ja näytetään videolla suurilta näytöiltä. Testi tehdään omassa kopissa (video alla).

Testin jälkeen matkustajat ohjataan toiseen halliin odottamaan tulosta. Se kestää Laurel Chorin mukaan noin kahdeksan tuntia. Jos tulos on negatiivinen, on edessä 14 päivän kotikaranteeni.

Hongkong on yksi koronakriisin yllättäjistä. Eräs maailman tiheimmin asutuista kaupungeista luottaa täyteen pakattuun joukkoliikenteeseen ja sen ulkomaanliikenne on tiuhaa. Koronan keskukseen Kiinan Wuhaniin on junayhteys ja useita päivittäisiä lentoja. Tästä huolimatta tuhoisa koronaepidemia on siellä onnistuttu tukahduttamaan.

Yli seitsemän miljoonan asukkaan Hongkongissa on tähän mennessä todettu vain 1 052 koronatapausta ja tautiin on kuollut neljä ihmistä. Epidemia on käytännössä tukahtunut ja päivittäisiä tapauksia on todettu viimeisen kuukauden aikana enää toisinaan, silloinkin enintään muutamia.

I’ve landed in Hong Kong after flying from Paris CDG, via London Heathrow. I now have to wait ~8 hours before I get my #COVID19 test results and thus have ample time to tweet about my experience. pic.twitter.com/jCDPuwrTzL — Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020

I just went through this, but there were so many steps & stations upon arrival in HK that I’ve forgotten half. I filled in a quarantine order + a health declaration, was made to download an app, received a tracking bracelet, had it registered. Someone checked my phone # worked. pic.twitter.com/Bm0gHDIdiJ — Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020

Here’s a time lapse of me awkwardly doing my self-test in my booth: I made a “kruuuar” sound as instructed to hock up my deep-throat saliva & spit it into a tube (w/ the help of a paper funnel) and double-bagged it. Several ppl made sure the tube was upright when I handed it in. pic.twitter.com/XzPNlTkQdN — Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020

I thought someone would swab me and wasn’t expecting a self-test but it was simple enough. When it came time to hock up deep throat spit, I was grateful for the thoughtful courtesy of the private booths. pic.twitter.com/bOPqjI82vm — Laurel Chor (@laurelchor) May 14, 2020