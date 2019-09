Hongkongissa kuohuu: metroasema liekeissä

Hongkongilaiset ovat jälleen uhmanneet viranomaisten kieltoa ja kokoontuneet joukoittain Hongkongin kaduille. Joukkomielenosoitukset alkoivat karkotukset Kiinaan mahdollistaneen lain vastustamisena viime kesäkuussa. Lakiehdotus ensin jäädytettiin ja lopulta ensimmäisenä myönnytyksenä mielenosoittajille hallintojohtaja Carrie Lam kumosi koko lakiesityksen syyskuun alussa.

Mielenosoittajat vaativat kaikkien vaatimustensa hyväksymistä eli lakiehdotuksen kumoamisen lisäksi pidätettyjen vapauttamista sekä fyysisesti että syytteistä, riippumatonta selvitystä poliisiväkivallasta, aiempien mielenosoitusten ”mellakoiksi” kutsumisen lopettamista sekä aidon yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteuttamista.

Tänään mielenosoitus alkoi rauhallisena, mutta tilanne kärjistyi nopeasti. Radikaalimmat mielenosoittajat alkoivat kasata barrikadeja ja heitellä tyhjää hallintorakennusta kivillä. Pian mellakkapoliisi alkoikin ampua väkijoukkoa kyynelkaasulla ja vesitykeillä.

Viideltä paikallista aikaa oli hallintorakennuksen edessä jo täysi kaaos. Protestoijien puolelta lensivät ensimmäiset polttopullot, jonka jälkeen poliisi ampui kumiluoteja ja ruiskutti väkijoukkoon sinistä väriainetta. Poliisi ilmoitti virallisesti aloittavansa väkijoukkojen hajottamisen väkivalloin. Pamputtava mellakkapoliisi jahtasi pakenevia mielenosoittajia pitkin hallintorakennukselle johtavaa Harcort Streetiä.

Kuudelta paikallista aikaa vetäytyvät protestoijat olivat sytyttäneet liikekortteli Wan Chai’n metroaseman sisäänkäynnin tuleen. Radikaalimmat protestoijat katsovat osittain valtio-omisteisen Hongkongin metron olevan poliisin puolella.

Mielenosoittajien kimppuun on käynyt väkivaltaisia rikollisjoukkioita. Väkivalta on kohdistunut Hongkongin lippua kantaneisiin mielenosoittajiin. Monella hyökkääjistä on päällään sininen paita, jossa lukee ”I love HK” (Minä rakastan Hongkongia). Videoita hyökkäyksistä, metropalosta ja muista yhteenotoista on jaettu sosiaaliseen mediaan runsaasti.

With blue dye blasting and heavy, burning tear gas, police have cleared the streets in front of CGO. One thing: the officer with the rifle in this group pointed it right at us and the group of journos we were in. No protestors around. @CBSNews is here. #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/DJs90lv5WS

— Ramy Inocencio 英若明 (@RamyInocencio) September 15, 2019