Hongkongin vaalit viimeinen testi hallinnolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hongkongin aluevaalien änestysprosentti on nousemassa historiallisen korkeaksi.

Hongkongilaiset ovat osoittaneet ennätysmäistä äänestysaktiivisuutta tänään pidettävissä aluevaaleissa. Hongkongissa on 7,4 miljoonaa asukasta, joista 4,1 miljoonaa on rekisteröitynyt äänestäjiksi.

Asiasta uutisoiva BBC luonnehtii vaaleja viimeiseksi testiksi Hongkongin aluejohtaja Carrie Lamille. Hongkongin protestiliike on vaatinut Lamin eroamista virastaan. Protestiliike toivoo, että vaalitulos lähettäisi positiivisen viestin sekä Kiinan että Hongkongin hallinnoille.

Perinteisesti äänestysaktiivisuus aluevaaleissa on ollut alhainen ja äänestysaktiivisuus on jäänyt alle 50 prosenttiin. BBC kertoo, että tänä vuonna äänestysaktiivisuus ylitti jo lounasaikaan mennessä vuoden 2015 vaalien tason ja äänestyspaikoille on kerääntynyt jonoja.

Kolme tuntia ennen äänestyspaikkojen sulkeutumista jo yli 63 prosenttia on käynyt äänestämässä. Äänestysspaikat sulkeutuvat 22.30 paikallista aikaa.

Äänestyspäivä on sujunut rauhallisesti. Hongkongissa mielenosoituksia järjestävät tahot ovat kehottaneet ihmisiä pysymään maltillisina vaalipäivänä. Tätä he perustelevat sillä, että levottomuuksien sattuessa viranomaiset voivat sulkea vaalipaikkoja. Aiemmin viranomaiset ovat uhanneet jopa lykätä vaalipäivää, mikäli äänestyspaikoilla ilmenee protesteja.

Vaaleissa on yli tuhat ehdokasta, jotka kilpailevat 452 aluevaltuustopaikasta. Tällä hetkellä Kiinan hallitukselle myötämielisillä puolueilla on hallussaan valtuuston enemmistö.

The Guardianin mukaan ensimmäisten äänestystulosten odotetaan tulevan varhain tiistaiaamuna, mutta suuren äänestysprosentin takia ääntenlaskenta voi kestää pidempään kuin aiemmin.