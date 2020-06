Hongkongin kiistellyn turvalain luonnos esitettäneen tänään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luonnoksen julkaisemisen jälkeen odotetaan olevan mahdollisuus sen kommentoimiseen.

Kiinan esittämän, Hongkongia koskevan uuden turvallisuuslain luonnos esitellään todennäköisesti tänään, uutisoi hongkongilaismedia South China Morning Post lähteidensä pohjalta.

Lakiluonnosta käsiteltiin Kiinan kansankongressin pysyvän komitean äskettäisessä kokouksessa. Kolmipäiväinen kokous päättyi tänään lauantaina. Kansankongressi on korkein hallintoelin Kiinan tasavallassa.

Luonnoksen julkistamista seuraa odotettavasti lyhyt kuuleminen, jolloin esityksestä voi antaa lausuntoja. Lausuntoa luonnokseen liittyen odotetaan ainakin keskus- että paikallishallinnolta.

Uuden turvallisuuslain tavoitteena on puuttua esimerkiksi separatistiseen ja terroristiseen toimintaan sekä ulkovaltojen väliintuloon.

Turvallisuuslaki on kiistanalainen ja sitä vastaan on osoitettu Hongkongissa mieltä, koska sen on nähty lopettavan Hongkongin aseman Kiinan erityishallintoalueena.