Hongkongin yliopisto videoilla kuin sotatanner

Hongkongin mielenosoitukset ovat yltyneet tiistaina. Verkossa on kiertänyt alla näkyviä videoita erityisen rankoista mielenosoittajien ja poliisin yhteenotoista Hongkongin kiinalaisen yliopiston (CUHK) kampusalueella. CNN:n mukaan mielenosoittajat rakensivat yliopistolle esteitä jo aamulla. Tilanne kärjistyi lopulta täysimittaiseksi kahakaksi. Mielenosoittajat heittelivät polttopulloja ja poliisi ampui kyynelkaasua.

Osa Hongkongin kouluista ja yliopistoista suljettiin tiistaina mielenosoitusten takia, ja kaupungin keskustassa käytettiin kyynelkaasua jo aamulla kahdeksalta paikallista aikaa. Puolilta päivin tuhansien mielenosoittajien ja poliisin yhteenotot jumittivat Hongkongin liikekeskustan liikenteen. Kymmeniä ihmisiä pidätettiin iltapäivän aikana.

Poliisin tiedottaja Kong Wing-cheungin mukaan protestit ovat ajaneet Hongkongin ”totaaliseen romahduspisteeseen” viimeisen parin päivän aikana. Hän syyttää väkivallasta mielenosoittajia.

– Jos joku vielä elättelee toivoa siitä, että he voivat saavuttaa niin kutsutut ihanteensa väkivalloin – herätkää, Kong kommentoi.

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö on syyttänyt puolestaan poliisia ylettömästä voimakeinojen käytöstä.

