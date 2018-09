Homovastainen ehdokas nousi Brasilian vaalien ennakkosuosikiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jair Bolsonaron gallup-suosio on johtanut mielenosoituksiin.

Oikeistopopulistinen Jair Bolsonaro on noussut Brasian presidentinvaalien mielipidemittausten kärkeen. Häntä vastaan on järjestetty viikonloppuna kymmenien tuhansien ihmisen mielenosoituksia. Asiasta kertoo BBC.

Bolsonaro on Brasiliassa erittäin kiistelty poliitikko. Vuodesta 1991 Brasialian parlamentissa istunut entinen armeijan upseeri on noussut otsikoihin homovastaisilla ja misogyynisillä lausunnoillaan. Bolsonaro on muun muassa verrannut homoseksuaalisuutta pedofiliaan ja sanonut brasilialaiselle kongressiedustajalla, että tämä ei ”ole raiskaamisen arvoinen”, josta hän joutui myös maksamaan vahingonkorvauksia. Bolsonaro vastustaa maahanmuuttoa.

Bolsonaroa tukevat ennen kaikkea maan evankelikaaliset, mutta hänellä on laajaa kannatusta konservatiisen työväenluokan keskuudessa. Bolsonaro vastustaa tiukasti aborttia.

Bolsonaroa vastustavassa Facebook- ryhmässä on tällä hetkellä noin neljä miljoonaa jäsentä. Se organisoi mielenosoituksia useissa Brasialian kaupungeissa.

Bolsonaroa puukotettiin aiemmin tässä kuussa kampanjatilaisuudessa ja hän pääsi sairaalasta lauantaina. Bolsonaro loukkaantui vakavasti, mutta hänen odotetaan toipuvan täysin. Toipumisen odotetaan kuitenkin kestävän niin kauan, että Bolsonaro ei ehdi jatkaa kampanjointi ennen presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta.

Brasilian presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 7. lokakuuta ja mahdollinen toine kierros 28. lokakuuta. Presidentinvaalien kanssa samanaikaisesti järjestetään myös parlamentti- ja osavaltiovaalit.