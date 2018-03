Hollywoodin supertähdelle tulossa merkittävä Suomi-yhteys

USA:n tuleva Suomen suurlähettiläs on Forrest Gump -tähden säätiön perustajia.

Yhdysvaltain senaatin ulkoasioiden valiokunta piti torstaina kuulemisen, jossa mukana kuultavana oli Suomen suurlähettilääksi ehdolla oleva liikemies Robert Pence.

Robert Pence on toiminut 47 vuotta rakennusalan yrittäjänä muun muassa kauppakeskus- ja hotellirakentajana. Hänellä on useita yliopistollisia loppututkintoja ja hän on toiminut useissa hyväntekeväisyysprojekteissa.

Pence esitteli kuulemisen puheenvuoronsa aluksi taustaansa.

– Olen kaikkein ylpein osuudestani Gary Sinise Foundationin perustamisessa, joka tukee veteraaneja, pelastustyöntekjöitä ja heidän perheitään, Robert Pence sanoi.

Gary Sinise tunnetaan muun muassa 1990-luvun megaelokuva Forrest Gumpin luutnantti Dan -hahmona, joka menetti Vietnamissa jalkansa. Gary Sinise perusti nimeään kantavan säätiön auttamaan sodista toipuvia. Säätiöllä on yhdeksän merkittävää avustusohjelmaa.

Säätiön myötä Gary Sinise keikkailee Gary Sinise & the Lt. Dan Band -coveryhtyeensä kanssa muun muassa sairaaloiden hyväksi ja veteraanitilaisuuksissa. Robert Pence toimii säätiön kuusijäsenisessä johtokunnassa.