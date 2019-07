Hollywoodin hittifilmin pelätään tärvelevän koko Ruotsin maineen

Midsommar-kauhuelokuva sijoittuu juhannukseen Hälsinglandissa.

Newyorkilaisen, ei-ruotsalaisen ohjaaja Ari Asterin Midsommar-elokuva on maailmalla suuri arvostelumenestys. Elokuva on tuonut nopeasti budjettikulunsa takaisin. Filmi tuli ensi-iltaan keskiviikkona Ruotsissa ja Suomessa.

10 miljoonan dollarin Midsommar oli avausviikonloppunaan USA:ssa kuudes. Se on indie-elokuvalle saavutus. Elokuva tuotti viidessä päivässä lähes 11 miljoonaa dollaria.

Midsommar on USA:ssa elokuvateattereissa ruotsalaisella nimellään, ei siis Midsummer-nimellä. Elokuva tapahtuu lähes kokonaan Ruotsin Hälsinglandin maakunnassa juhannuksen aikaan.

Kauhuelokuva tai aikuisten satu Midsommar kertoo amerikkalaisnuorista, jotka menevät ”festivaalille” juhannusvieraiksi. Kyse on suljetusta kultista ruotsalaisine, osin keksittyine ja osin aitoine perinnetapoineen.

Elokuvan voi kuvitella periaatteessa pelottavan kansainvälisiä katsojia pysymään kaukana Ruotsista.

Näyttelijöistä ruotsalainen Vilhelm Blomgren esittää nuorten ystävää, joka tuo amerikkalaiset kotiseudulleen ja vaikeuksiin. SVT:n haastattelussa Blomgren toivoo, ettei kauhufilmi ”pilaisi Ruotsin mainetta maailmalla. Niin että monet alkavat pelätä Ruotsia”.

– Joku journalisti tai lehti kirjoitti USA:ssa, että tämä filmi tekee Ruotsille sen mitä Tappajahai teki uimiselle tai Psyko teki suihkuille. Mutta toivon että sen ohi pystytään näkemään, Vilhelm Blomgren sanoo.

NT.se:ssä kolumnisti on huolissaan samasta asiasta.

– Welcome to Sweden – maahan jossa ihmisiä rituaalimurhataan juhannuksena ja jossa vangiksi otetut naiset rakastuvat kidnappaajiinsa. …Vanha hieno maineemme alasti kylpevien blondien ja itsemurhaajien kotimaana on jo saanut kolhun (Donald) Trumpin viime yönä Ruotsissa -puheista… Joten please, rakkaat amerikkalaiset: älkää uskoko kaikkea mitä näette Midsommarissa, kolumnisti pyytää.