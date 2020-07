Hollanti ja Italia ääripäät – tämä vaatimus jumittaa EU-sopua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hollanti pitää tiukasti kiinni periaatteistaan ja vaatii leikkauksia tukipakettiin.

EU yrittää vääntää sopua elpymisrahastosta. Sovun synnyttäminen näyttää odotetun hankalalta.

Sovun keskiössä on luonnollisesti rahaston koko. Kompromissiksi on esitetty, että rahaston tukiosuuden koko olisi 500 miljardia euroa. Tämä ei kuitenkaan käy nuukien maiden kärkimaalle Hollannille, joka on Politicon tietojen mukaan vaatinut 500 miljardin kompromissiesitystä leikattavaksi vielä ainakin 200 miljardilla.

Hollannin tiukkuus rahaston koon suhteen keskeytti neuvottelut myöhään perjantaina illalla. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel katsoi, ettei edellytyksiä sovulle vielä ollut. Taustalla spekuloitiin silläkin, että Hollannin pääministeri Mark Rutte voisi yksinkin kaataa sovun, joka vaatii siis kaikkien EU-maiden hyväksynnän.

– En ole siihen pyrkimässä, mutta on erilaisia mielipiteitä. Jos aina ajattelet olevasi kiva, et saa sitä, minkä puolesta taistelet ja mihin uskot, Rutte sanoi.

Toisessa ääripäässä on Italia, joka haluaa rahastosta ison ja mahdollisimman j0ustavan. Italia on kärsinyt pahoin koronasta, ja oli jo ennen kriisiä EU:n yksi velkaantuneimmista maista.