Hollannin pääministeri keskeyttää videolla Donald Trumpin – ”Hehheh, ei”

Hollannin pääministeri Mark Rutte osallistui maanantaina Valkoisessa talossa järjestettyyn tiedotustilaisuuteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.

Rutte kohahdutti puhumalla Trumpin päälle, kun tämä selosti tuontitulleihin liittyvää tilannetta.

– Olisi myönteistä, jos saamme sovittua asian Euroopan unionin kanssa. Toisaalta jos emme saa sopua aikaan, niin sekin olisi myönteistä, koska…

– Hehheh, ei, Rutte keskeytti naurahtaen.

– Ajattelemme vain niitä autoja, jotka vyöryvät [Yhdysvaltoihin], Trump jatkoi.

– Se ei ole positiivista. Meidän on saatava asia sovittua, Rutte totesi.

Trump kertoi toimittajille, että EU-johtajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on viime aikoina edistytty. Yhdysvallat päätti asettaa EU:lle toukokuun lopussa teräs- ja alumiinitulleja, mikä on herättänyt huolta laajemman kauppasodan mahdollisuudesta.

Trump on uhannut myös Euroopan autoteollisuutta vastaavilla toimilla.

TRUMP: “The EU… If we do work it out, that will be positive. And if we don’t, it will be positive also, because – ”

DUTCH PM RUTTE: “No.”

TRUMP: “— just think about those cars that pour in here.”

RUTTE: “It’s not positive. We have to work something out.” pic.twitter.com/KGDCkUKDSP

— Mick Krever (@mickbk) July 2, 2018