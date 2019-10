Hoivayhtiö markkinoi erilaisella arvomaailmalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tradekan mukaan liiallisen kasvun hakeminen ei tue vastuullisuuden toteutumista.

Monialakonserni Tradekan omistamaa hoivayhtiö Med Groupia markkinoidaan erilaisena hoivayhtiönä.

Tradekan toimitusjohtajan mukaan konsernin tekemistä ohjaa ”omistajien arvomaailma” ja viisi vuotta sitten määritelty osuuskunnan strategia. Monialakonserniin kuuluu 230 000 jäsentä, joista suurin osa kuuluu SDP:hen tai vasemmistoliittoon.

Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puron mukaan sote-alalla ”on selvää, että liian aggressiivinen kasvuhakuisuus ei tue vastuullisuuden toteutumista”.

– Liiketoiminnassa ei ole helppoa kieltäytyä kaupasta, vaikka tietäisikin että ei pysty toimittamaan sitä palvelun tasoa, jota tilaaja edellyttää. Vastuullisella toimijalla olisi kuitenkin oltava kanttia tähän, Puro sanoo konsernin tiedotteessa.

Perttu Puron mukaan osallistuminen toimialan kehittämiseen on ”arvopohjan mukaisen liiketoiminnan harjoittamisen ohella yksi parhaista tavoista toteuttaa vastuullisuutta käytännön tasolla”.

Tärkeimpinä tavoitteinaan yhtiö mainitsee kodinomaisen asumisen tukemisen.

– Kodinomainen asuminen on sekä inhimillisestä näkökulmasta että julkisen talouden kannalta useimmiten paras vaihtoehto. Vastaavasti kotiin vietävä hoivapalvelu on erittäin herkkä asia, myös vastuullisuuden näkökulmasta. Koti on intiimi ja vaativa ympäristö, se ansaitsee poikkeuksellisen paljon huomiota.