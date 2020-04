Hoivapalvelujen johtaja tartunnoista: Tilanne on vakava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maarit Raution mukaan Helsingin hoivakodeissa tehdään nyt kaikki, että tartuntoja saadaan rajattua.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan Lännen palvelualueen johtaja Maarit Rautio kuvaa Helsingin hoivakotien tilannetta vakavaksi. Torstaina julki tulleiden tietojen mukaan virukseen oli hoivakodeissa kuollut keskiviikkona yhteensä 48 ihmistä.

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen vs. johtajana toimivan Raution mukaan yksiköissä tehdään nyt kaikki, että tartuntoja pystytään rajaamaan mahdollisimman tehokkaasti.

– Tartuntatautilääkärimme ovat arvioineet tilanteet antaneet tarkat toimintaohjeet näille yksiköille, Rautio kertoo Verkkouutisille.

Tartunnan rajaamiseksi yksiköissä on pyritty siihen, että samat hoitajat työskentelevät samoissa yksiköissä. Myös esimerkiksi hoivapalvelujen ryhmätoiminnat ja yhteiset ruokailuhetket on peruttu.

– Olemme lopettaneet hoivapalveluissa ryhmätoiminnan. Meillä ei esimerkiksi ole enää asukkailla yhteisiä ruokailuhetkiä. Noudatamme yksiköissä huolellista käsi- ja yskimishygieniaa ja huolehdimme, että kaikissa yksiköissä on riittävästi alkoholipitoista käsihuuhdetta, käsisaippuaa sekä käsipapereita, Maarit Rautio sanoo.

– Henkilökuntaa on ohjattu suojautumisessa ja olemme varmistaneet, että kriittisissä toiminnoissa on käytössä suojavarusteita, vaikka niistä on paikoitellen pulaa. Olemme myös rajoittaneet tarvittavissa määrin ryhmäkodeissa asukkaiden liikkumista.

Hoivapalvelujen johtajan mukaan tässä vaiheessa on vaikeaa jäljittää, miten virus on päässyt leviämään hoivakoteihin.

– Tiedämme, että virus voi tarttua oireettomasta henkilöstäkin. Hoivakodin asukas on voinut saada siten tartunnan työntekijältä tai toiselta asukkaalta. Sitten kun virusta on tutkittu enemmän, ymmärrämme paremmin myös sen leviämistä ja pystymme paremmin ehkäisemään tartuntoja. Valitettavasti tätä tietoa ei ole vielä riittävästi käytössä, hän sanoo.

Epidemian leviämisen ehkäisyssä Rautio korostaa matalan kynnyksen testaamista, jotta tieto tartunnoista saataisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Mielestämme jokainen tartunta on liikaa, joten siinä suhteessa tilanne on vakava. Teemme kaiken mahdollisen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, hän sanoo.