Hoivakodissa vääriä lääkkeitä, vakavia puutteita

Kangasalalla sijaitsevalle Attendon hoivakodille on määrätty 200 000 euron uhkasakko.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi perjantaina 200 000 euron uhkasakon Kangasalla toimivalle Attendo Oy:n hoivakoti Herttuattarelle.

Aluehallintoviraston mukaan päätös uhkasakosta tehtiin, sillä Herttuattaren toiminta ei ole lain edellyttämällä tasolla. Aluehallintovirasto harkitsi Herttuattaren toiminnan keskeyttämistä, mutta päätyi antamaan määräyksen tehostettuna uhkasakolla.

– Valvontaviranomaiset ovat saaneet useita yhteydenottoja Attendo Herttuattaren toiminnan epäkohdista, muun muassa henkilöstön vähyydestä ja lääkehoitoon liittyvistä ongelmista. Aluehallintovirasto on antanut Attendo Herttuattarelle ohjausta epäkohtien parantamiseksi, mutta epäkohdat eivät ole korjaantuneet riittävästi. Attendo Oy:llä on 11.8.2019 asti aikaa huolehtia siitä, että Herttuattaressa kiireellisimmät ongelmat korjataan, Avi kertoo tiedotteessaan.

Aluehallintovirasto ja Kangasalan kaupunki tekivät Attendo Herttuattareen 23. kesäkuuta 2019 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin. Tarkastuksella havaittiin Avin mukaan useita vakavia ja pitkään jatkuneita puutteita, jotka ovat vaarantaneet asiakasturvallisuuden yksikössä.

Asukkaita oli tehostetussa palveluasumisessa paikalla 40, vaikka lupa on myönnetty vain 25 asukkaalle. Perushoito ei ole yksikössä ollut asianmukaisella tasolla.

– Lääkkeiden säilytyksessä, antamisessa ja käsittelyssä on tapahtunut lukuisia virheitä. Herttuattaren asukkaille on esimerkiksi annettu vääriä, toisille asukkaille tarkoitettuja lääkkeitä. Välillä lääkkeitä on kokonaan unohdettu antaa. Huumausaineiksi luettavia lääkkeitä on myös kadonnut. Hoitajat eivät ole saaneet riittävää ohjeistusta lääkkeiden antamiseen tai työhönsä ylipäätään. Hoitajien nopea vaihtuvuus on aiheuttanut vaaratilanteita yksikössä, sillä asukkaita ei ole tunnettu riittävän hyvin, Avi selvittää.