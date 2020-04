Hoivakodeissa ei suojaimia, hoitajille kaksi maskia koko vuoron aikana

SuPerin edustajiston mukaan hoivakotien asukkaiden turvallisuus on laiminlyöty.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto vaatii tehokkaita suojaimia hoitajille palveluasumiseen ja kotihoitoon. Edustajiston mukaan suojainten keskittäminen sairaaloihin altistaa vaaraan juuri ne riskiryhmät, joita valtionhallinto on halunnut suojata rajoitustoimenpiteillä.

– Olemme valitettavasti nähneet, ettei heidän turvallisuudestaan olla pystytty huolehtimaan: yli puolet covid-19-tautiin kuolleista on yli 70-vuotiaita ja virus on levinnyt laajasti useammassa hoivakodissa, edustajisto toteaa tiedotteessaan.

Edustajiston mukaan on väärin jättää kaikista haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat vaaraan. Edustajisto katsoo, että hoivakotien turvallisuus on kriisissä jopa laiminlyöty.

– SuPerin edustajisto vaatii päättäjiä ja työnantajia ottamaan koronatilanteen yhtä vakavasti kaikilla sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Suojainten käytön sääntely on johtanut siihen, ettei kaikilla työpaikoilla käytetä tarpeenmukaisia suojaimia tai niitä käytetään väärin, esimerkiksi vain kaksi kasvosuojainta pitkän työvuoron aikana, SuPerista kerrotaan.

– Tilanne on myös hoitajille tukala. He kantavat huolta siitä, että he mahdollisesti oireettomana kantavat virusta, johon hoidettava menehtyy. He myös pelkäävät oman ja läheistensä terveyden puolesta. Töihin on kuitenkin mentävä.

SuPer on laatinut jäsentensä käyttöön lomakkeen, jolla he voivat ilmoittaa henkilönsuojaimien puuttumisesta työpaikalla. Viimeistään lomakkeen saatuaan työantaja tulee tietoiseksi työntekijän henkilönsuojaimissa havaitsemista puutteista.

– Työnantajan tulee kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä, edustajisto esittää.