Kokoomus: Hoitoonpääsy ei parane mutta kustannukset karkaavat

Anna-Kaisa Ikosen mukaan hallituksen sote-esityksessä on kustannusjarrun sijaan kustannuskiihdytin.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikosen mielestä hallituksen esittämällä maakuntamallilla ei ratkaista sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmia.

– Hallitukselta näyttää unohtuneen, miksi koko uudistusta ylipäänsä tehdään. Esitykseltä on pudonnut pohja, sillä sote-uudistamisen tavoitteet eivät täyty. Ihmisten hoitoonpääsy ei parane ja kustannussäästöjen sijaan sote-menojen kasvu kiihtyy Ikonen sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa soteuudistuksesta eduskunnassa maanantaina.

Hän totesi olevan selvää, että sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava.

– Syyt tiedämme. Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa. Terveyskeskukseen ei pääse ja jonoissa tai katkeilevissa palveluketjuissa ei kukaan parane. Nyt käsissämme on kuitenkin puhdas hallinnonuudistus. Tämä lakipaketti ei tuo yhtään uutta hoitajaa, sosiaalityöntekijää tai lääkäriä, Ikonen niittasi.

Hän huomautti, että myös sote-menot kasvavat voimakkaasti.

– Yhdistettynä julkisen talouden haasteisiin yhtälö on kestämätön. 2000-luvulla näihin sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmiin on toistuvasti haettu ratkaisua erilaisten massiivisten hallinnonuudistusten kautta – siinä onnistumatta. Kun tämä hallituksen esittämä uudistus ei onnistu kustannusten kasvun hillitsemisessä, eikä paranna hoitoonpääsyä, on epäselvää, miksi sitä sitten tehdään, Ikonen kysyi.

Hän nosti esiin huolen siitä, että hallituksen mallilla soten kustannukset uhkaavat lopullisesti karata käsistä. Viime viikolla kävi ilmi, että sote-uudistuksen muutoskustannukset ovat hallituksen esityksen mukaan jopa 749 miljoonaa euroa vuodessa.

– Sen sijaan, että hallitus esityksellään hillitsisi sote-menojen kasvua, se kiihdyttää niitä! Valtiovarainministeriön tuoreen arvion mukaan hallituksen malli maksaa ensimmäiset 15 vuotta kumulatiivisesti enemmän kuin jos ei tehtäisi mitään. Hallituksen sote-esityksessä on kustannusjarrun sijaan kustannuskiihdytin. Näin ei ratkaista Suomen ongelmia, Ikonen sanoi.

Hänen mukaansa sote-esityksen riskit ovat suuremmat kuin sen hyödyt. Kokoomus on esittänyt, että sote-palveluiden kehittämistä jatketaan kuntapohjaisesti.

– Sote-uudistamisen historia ei ole peruste minkä tahansa, varsinkaan huonon, uudistuksen tekemiselle. Uudistuksia on tehtävä tulevaisuutta varten. Massiivista hallintouudistusta uusine hallinnon tasoineen ja varsinkaan maakuntaveroineen ei tarvita, Ikonen sanoi.

Kokoomuksen mukaan katse on käännettävä hallinnosta ihmiseen ja palveluihin.

– On aika puhua hallinnon sijaan hoitoonpääsystä, ihmisten omista vaikuttamismahdollisuuksista, tiedosta ja teknologiasta, osaajien saatavuudesta, kuntien yhteistyöstä, monipuolisesta palvelutuotannosta ja rahoituksesta. Aloitetaan siitä, että ihmiset pääsevät jonoista hoitoon, Ikonen ehdotti.