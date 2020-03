Hoitoalan neuvottelut jatkuvat koronasta huolimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehyn puheenjohtajan mukaan sopimukseen yritetään päästä, ja pääministeri lupaa hoidon turvaamista.

Koronaviruksen leviäminen on herättänyt kysymyksen, miten tilanne vaikuttaa hoitoalan työmarkkinaneuvotteluihin.

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan neuvottelut jatkuvat normaaliin tapaan.

– Me pyrimme luonnollisesti siihen, että sopimus saadaan aikaan neuvottelupöydässä maaliskuun loppuun mennessä ja sen eteen teemme tiiviisti töitä, Rytkönen kertoo Verkkouutisille sähköpostitse.

Tilanne toki osoittaa hänen mukaansa nyt varsin selkeästi, miten vaativaa ja erityisosaamista vaativaa työtä hoitoalan ammattilaiset tekevät ja millaisissa olosuhteissa koulutettu hoitohenkilöstö työtään tekee normaalissakin arjessa.

– Ja mitä koronaan tulee: Eristyspotilaan hoitaminen on osa meidän laajaa peruskoulutustamme. Meillä Suomessa on korkeasti koulutettu ja osaava hoitohenkilökunta, joka parhaillaankin pitää tuolla kaikista meistä huolta. On korona tai ei. Olen todella ylpeä kollegoistani, jotka ovat etulinjassa parhaillaankin huolehtimassa meistä muista, Rytkönen painottaa.

Tehyn työehtosopimukset päättyvät pääosin maaliskuun lopussa. Rytkönen ei ottanut kantaa kysymykseen, miten koronatilanne vaikuttaisi mahdollisiin työtaistelutoimiin.

Sanna Marin: Hoito turvataan

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutti torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, että koronavirustartunnan saaneiden laadukas ja tarpeenmukainen hoito turvataan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Ilona Pekosen (vas.) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen on nyt äärimmäisen tärkeää.

– Resursseja on käytettävä suunnitelmallisesti, jotta terveydenhuolto pystyy toimimaan myös tilanteen edelleen pahentuessa ja siksi yhteisen suunnitelman noudattamisen onkin tärkeää, Pekonen painotti torstaina.

Jos koronatilanne vaikeutuu, hallitus haluaa Marinin mukaan varautua myös siihen mahdollisuuteen, että valmiuslaki otetaan käyttöön. Asiasta keskustellaan kaikkien puolueiden kanssa jo torstai-iltana.

Maaliskuun alussa voimaan tullut uusi valmiuslaki koskee viranomaisten toimivaltuuksia poikkeusolojen aikana. Lain tarkoituksena varmistaa väestön turvallisuus sekä yhteiskunnan toimivuus erityisen vakavissa kriisitilanteissa.

Lainsäädäntö velvoittaa kuntia varautumaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto muistuttivat tiedotteessaan 4. maaliskuuta kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja siitä, että näiden varautumisen on oltava ajan tasalla uuden koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, pelastuslakiin, tartuntatautilakiin, toimialan omaan lainsäädäntöön sekä olemassa oleviin valmiussuunnitelmiin.