Hoitajien koronavuosi IL:ssä: Kova paikka, kun nuori aikuinen menehtyy

Monet hoitajat ovat pohtineet alanvaihtoa uuvuttavan työvuoden vuoksi.

Iltalehden haastatteleman Meilahden sairaalan teho- ja tehovalvontaosastolla Helsingissä työskentelevän tehohoitaja Tiina Vilén kertoo koronavuonna pahinta olleen nuorten ihmisten kuolemat viruksen vuoksi.

– Meillä on ollut muutamia perusterveitä nuoria aikuisia, jotka loppujen lopuksi menehtyivät tähän tautiin. Kyllä ne olivat kovia paikkoja tällaiselle kokeneellekin tehohoitajalle, tehohoitajana työskentelevä Tiina Vilén sanoo.

– Jotenkin kuolema on helpompi hyväksyä, kun kyse on ikäihmisestä. Silloin valtaosa elämästä on jo takanapäin, Vilén sanoo.

Vilén on tällä hetkellä lomalla, mutta pelkää, että se voi jäädä kesken, jos valmiuslaki tulee uudelleen voimaan. Hänelle on jo ehdotettu loppuloman perumista vallitsevan tilanteen vuoksi.

– Kun vaihtoehtona on viettää joulu perheen kanssa tai saada 60 euron korvaus vuorolta, niin ei se tunnu kovin houkuttelevalta, Vilén sanoo.

Yksityisellä puolella esimerkiksi Terveystalo aikoo maksaa hoitajilleen 500 euron suuruisen koronabonuksen. Tällä hetkellä kuitenkin näyttäisi, etteivät julkisella puolella työskentelevät hoitajat olisi saamassa koronalisää.

Koronalisän ohella myös hoitajien kokemasta työuupumuksesta on keskusteltu mediassa viime aikoina laajasti. Osa on vaihtanut alaa tai se mahdollisuus on ainakin käynyt mielessä.

– Meidän teholtamme lähtee todella kokeneita osaajia opiskelemaan tai muualle töihin, ettei tarvitse olla hikoilemassa suojavarusteiden kanssa ja tekemässä ilman lisäkorvausta eristysoloissa töitä. Mietin lähtemistä itsekin joka päivä, Iltalehden haastattelema sairaanhoitaja Terhi Tuominen-Seittonen sanoo.