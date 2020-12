Hoitajien koronakauhu: Miksi tätä ei oteta vakavasti?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jaksamisensa äärirajoilla olevat tukholmalaiset tehohoitajat järkyttyivät ihmisten välinpitämättömyydestä.

Ruotsissa terveydenhuollon henkilökunta kuvasi viime keväänä taistelua koronavirusta vastaan ”sodankäynniksi”. Syksyn toisen aallon myötä maan tautitilanne on jälleen synkkä.

Söderskujhusetin tehohoito-osastolla Tukholmassa työskentelevä sairaanhoitaja Catrin Henricsson kertoo Aftonbladetille, että monella hoitohenkilöstössä on traumaperäisen stressihäiriön oireita.

− Se on raskasta. Monella meistä on paljon stressiä, ja moni on voinut huonosti keväästä alkaen. Vuorot ovat vaikeita ja työläitä, kun näkee takaumia keväästä, hän sanoo.

Tukholman alueen sairaalat ovat joutuneet syksyllä koronakaaokseen. Alueen sairaaloiden tehohoitopaikat ovat miltei täynnä.

Catrin Henricsson kertoo hänen ja kollegoidensa miettineen, miten pitkään he jaksavat.

− Sitä miettii paljon, miten muut ihmiset yhteiskunnassa käyttäytyvät. Että ihmiset eivät välitä ja että siellä liikkuu paljon väkeä. Tätä virusta ei kunnioiteta, sitä on niin vaikeaa nähdä.

Tehohoidon erikoissairaanhoitaja Angelica Enqvist jakaa Henricssonin näkemyksen. Hän ihmettelee, miksei syksyn toiseen aaltoon osattu riittävästi varautua, vaikka nähtiin, miten Euroopassa syöksyttiin uuteen kriisiin nopeasti.

− Ei haluttu uskoa, että se tapahtuu meilläkin, hän sanoo.

Sekä Henricsson että Enqvist ovat huolissaan sairaaloiden tilasta joulunpyhien aikaan. Enqvist toivoo kansalaisten ymmärtävän, että kansanterveysviraston ohjeita olisi nyt noudatettava.

Ruotsissa on suositeltu, että joulua vietettäisiin nyt aivan pienen lähipiirin kesken.

− Joulunakaan ei voi nyt koronan suhteen rentoutua. Ei voi ajatella, että ”ei se vaikuta minuun”. Tämä on taistelua, ja meidän on hidastettava sitä.