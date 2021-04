Hoitajat TS:lle: Tällaista on koronapotilaiden hoitaminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rauhallisinakin päivinä henkinen paine on päällä koko ajan, koska potilaan kunto voi romahtaa hetkessä.

Infektio-osastoilla on totuttu hoitamaan eristyspotilaita jo kauan ennen koronaa. Sairaalatyön arki on kuitenkin muuttunut yhä haastavammaksi kuluneen vuoden aikana.

Tyksin infektio-osasto on rajattu sen mukaan, mikä on ”likainen” ja mikä ”puhdas” puoli. Kun mennään koronapotilaiden puolelle, laitetaan aina suojavaatteet päälle. Kun tulet sieltä pois, suojavaatteet riisutaan, kertoo sairaanhoitaja Sinikka Metsäranta Turun Sanomille.

Suojavarusteisiin kuuluvat hanskat, suojatakki, myssy, maski eli suunenäsuojus ja visiiri tai suojalasit. Jos covid-potilaalla on korkeavirtaushappihoito, ilmassa on pisaroita, joita tulee esimerkiksi yskiessä, niistäessä ja aivastaessa. Silloin pitää olla päässä FFP-tason suu-nenäsuojus, jossa on suodatin. Alkuun vaihtui ohjeistus, miten pitää suojautua, eikä suojaimiakaan ei ollut tarpeeksi.

Koronaan liittyy edelleen paljon tietämättömyyttä, vaikka jo vuosi on sen kanssa eletty, sanoo Tyksin perushoitaja Katri Rantala. Kaikki potilaat eivät ymmärrä, kuinka sairaita ovat, kunnes kunto romahtaa ihan yhtäkkiä. Ulkomaalaisten potilaiden kanssa tilannetta vaikeuttaa entisestään kielimuuri.

Vain vaikeahoitoiset ihmiset jäävät nykyään sairaalaan. Koronapotilaat tarvitsevat happilisää ja tilanne voi muuttua nopeastikin. Jos happilisä ei riitä, potilas siirretään teholle.

Sairaanhoitajan työ on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana raskaammaksi. Vuorot voivat olla pitkiä, jopa 14 tuntia peräjälkeen. Ylityöt ovat lisääntyneet viime vuosina terveydenhoitoalalla yleisesti, sillä työvoimaa ei ole riittävästi, ja koronatilanne on ennestään kärjistänyt tilannetta. Yölläkin osastolla tarvitaan neljä hoitajaa, kun ennen riitti kolme.

Koronatilanne on heijastunut muihinkin kuin vain koronahoitajiin. Kun suuri osa keskittyy koronapotilaiden hoitoon, muut ovat joutuneet joustamaan ja hoitamaan tavallista enemmän muita potilaita.

Tyksin työntekijöiden mukaan alkuun oli huolestuttavaa tehdä töitä koronapotilaiden kanssa. Vähitellen tuli kuitenkin luotto siihen, että suojavarusteet toimivat, ja rokotteitakin on tässä vaiheessa suurella osalla henkilökunnasta. Epäilyjä koronasta on henkilöstön keskuudessa ollut, mutta ani harva työntekijä on kuitenkaan lopulta sairastunut töissä. Pelolle ei voi antaa valtaa.