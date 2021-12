Hoitajat tartuttivat toisensa tyhjän lepohuoneen ilman kautta

Koronaviruksen on varoitettu leviävän tehokkaasti sekä pisaratartuntoina että hyvin pieninä aerosoleina, jotka voivat kulkeutua pitkiä matkoja ja jäädä leijailemaan sisäilmaan.

Tutkija Ali Nouri huomauttaa, ettei heikosti ilmastoitu tila ole tyhjänäkään turvallinen. Hän viittaa tapaustutkimukseen terveydenhuollon henkilökunnan taukotilaan jäljitetyistä koronatartunnoista.

Infectious Diseases -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sairastunut henkilö oli saanut kaksi AstraZenecan rokoteannosta. Virustestin perusteella henkilön virusmäärät olivat erittäin korkeita. Tartunnanjäljityksen myötä seurattiin seitsemää henkilöä, joista neljä sai tartunnan kahden viikon sisällä.

Heistä kaksi oli nukkunut pienehkössä taukotilassa ilman maskeja ja ilman kunnollista tuuletusta. Tartunnanlähteellä oli ollut tuolloin oireita. Kaksi muuta henkilöä saapui hieman myöhemmin samaan tilaan ja nukkui siellä ilman maskeja. He saivat tartunnan, vaikka heillä ei ollut mitään muita lähikontakteja muiden sairastuneiden kanssa.

– Henkilöiden 3 ja 4 infektiot tapahtuivat ilman alkuperäisen sairastuneen fyysistä läsnäoloa, mikä viittaa todennäköiseen aerosolitartuntaan, tutkijat toteavat.

📌COVID19 can transmit between people even without each other’s physical presence—in poorly ventilated areas.

Case study: infected healthcare worker leaves room they're sleeping in. Two others enter to rest, both get infected. Poor ventilation & no masks: https://t.co/hDP9rsqlqE pic.twitter.com/7Bw1XdwYu6

