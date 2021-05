Hoitajat kieltäytyivät rokotteesta – näin apulaisoikeusasiamies linjasi

Maija Sakslinin mukaan lainsäädäntöä on koronarokotteen osalta syytä muuttaa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut ratkaisun asiassa, jossa kantelija on pyytänyt tutkimaan sairaanhoitopiirin toimintaa kantelijan hoitajien kieltäytyessä ottamasta rokotetta. Kantelija kertoo käyttävänsä hengityslaitetta ympärivuorokautisesti, ja saavansa apua neljältä hoitajalta. Hoitajista kaksi on kieltäytynyt ottamasta koronarokotetta. Yksi on rokotteen ottanut, ja toinen harkitsee asiaa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Palveluntuottajan kanta on kantelun mukaan se, että hoitajia ei voi muuta kun kehottaa rokotteen ottamiseen. Mikäli rokottamatonta avustajaa ei suostu päästämään kotiinsa, jää tältä osin myös ilman apua.

Apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisunsa huhtikuussa.

– Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan, että vaikka rokotukset ovat vapaaehtoisia, palvelunjärjestäjällä on kuitenkin vastuu suojata tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Tämän vuoksi tehtävissä saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja, Sakslin toteaa.

Sakslinin mukaan lainsäädäntöä olisi syytä muutta siten, että koronarokotetta koskisi osin sama sääntely kuin influenssarokotetta, eli tietyissä tehtävissä voitaisiin edellyttää laissa säänneltyä suojaa.

– Näkemykseni mukaan kenenkään korkeimpiin riskiryhmiin kuuluvan ei tulisi joutua tilanteeseen, jossa hän olisi pakotettu hyväksymään sen, että häntä avustavalla henkilöllä ei olisi parasta tarjolla olevaa suojaa hengenvaarallista tautia vastaan. Katson, että julkisen vallan velvollisuus suojella jokaisen henkeä ja terveyttä edellyttää siitä huolehtimista, että välttämättömät palvelut voidaan järjestää vaarantamatta niistä riippuvaisen henkilön terveyttä tai henkeä.

–Pidän välttämättömänä, että lainsäädäntöä täydennetään tältä osin, Sakslin linjaa.

Toimenpiteinä Sakslin pyytää sairaanhoitopiiriä ilmoittamaan toukokuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin apulaisoikeusasiamiehen käsitykset antavat aihetta. Samalla hän kiinnittää vielä huomiota lainsäädännön muutostarpeisiin.