Hoitajan tulee pyyhkiä kyyneleet koronaan kuolevan potilaan omaiselta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hoitohenkilöstön jaksamisesta on kansanedustajan mukaan kyettävä pitämään huolta.

Lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok.) puhui eduskunnan täysistunnossa koronatilanteen sekä fyysisestä että henkisestä raskaudesta henkilöstölle.

– Olen kuullut kentältä tarinoita, että henkilökunnalla ei ole edelleenkään riittävästi suojavarusteita, jotta he voisivat pitää työpäivän aikana lainmukaiset ruoka-, kahvi- ja vessatauot. Esimerkiksi teho-osastojen henkilökunnalle jaetaan kahdet varusteet. Se tarkoittaa yhtä taukoa kahdeksan tunnin työpäivän aikana, Mia Laiho sanoi.

– Terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat viettämään koko päivän kuuman suojavarustuksen sisällä, jopa niin, että heidän oma hiilidioksiditasonsa maskin sisällä nousee ja alkaa heikottaa.

Kuolevia koronapotilaita saa edustajan mukaan tulla katsomaan yksi omainen kerrallaan. Omainen puetaan suojavarusteisiin ja hoitaja vahtii häntä.

– Jos omaiselta tulee kyyneliä, on hoitajan tehtävänä varmistaa, ettei omainen vahingossa kosketa kontaminoituneella kädellään kasvoihinsa, ja hoitaja pyyhkii kyyneleet omaisen puolesta. Tämä kuvastaa hyvin työn fyysistä ja henkistä raskautta, Laiho kertoi.

Hänen mukaansa ”meidän on kohdeltava hoitotyön henkilöstöä viisaasti, jotta kriisin vaikeimmissa vaiheissa heillä on vielä virtaa ja voimaa jatkaa arvokasta työtään”.

– On huomattava, että ollaan avaamassa rajoituksia, mikä on tietenkin hyvä asia, kun tilanne on tämä, mutta samalla meiltä valitettavasti puuttuu tällä hetkellä työkaluja infektion hallintaan ja tartuntojen ehkäisemiseen, ja sen takia se luonnollisesti myös hoitohenkilökuntaa huolestuttaa, kansanedustaja totesi.

– Hoitohenkilökunta on ollut myös alttiina saamaan itse tartuntoja ja viemään sitä omaan perheeseensä, ja sen takia tämä suojavarusteasia on ehdottoman tärkeä työsuojelullinen asia, mikä on välttämätöntä saada kuntoon kentällä.