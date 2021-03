Hoitajan rankka kuvaus: Näin vaativaa on koronapotilaan hoito

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teho-osastopotilaan vatsalleenkääntö vaatii lääkärin lisäksi neljästä kuuteen hoitajaa.

HUSin teho-osastolla työskentelevä osastonhoitaja Juhapetteri Jääskeläinen kertoo kriittisesti sairaan potilaan hoidon vaativan runsaasti voimavaroja ja osaamista.

Hän selittää Twitter-ketjussa, miksi koronatartuntojen nopea nousu uhkaa ruuhkauttaa terveydenhoidon kapasiteetin, jos nykyinen suunta jatkuu.

Esimerkiksi tehohoitopotilaan vastaalleenkääntö vaatii tehohoitolääkärin lisäksi neljästä kuuteen hoitajaa. Toimenpide on tehtävä tarvittaessa nopeasti, jos potilaan tila heikkenee.

– Toimenpiteissä ja ihan myös perushoidossa tarvitaan hetkittäin kahdesta kuuteen hoitajaa potilasta kohden. Hoitajat työskentelevät yleensä kolmessa vuorossa, joista aamu- ja iltavuorot ovat osittain päällekkäin, parin tunnin verran. Joitain enemmän henkilöstöä vaativia tutkimuksia ja toimenpiteitä voidaan yrittää ajoittaa tähän vuoronvaihteeseen, Juhapetteri Jääskeläinen kirjoittaa.

Vuorot menevät noin 15–30 minuuttia päällekkäin, jolloin vuoroaan lopetteleva hoitaja antaa raportin potilaasta työhön tulevalle hoitajalle. Yhden tehohoitopaikan pyörittäminen vaatii laskennallisesti 4,9 hoitajaa. Luku ei sisällä lomia, kehittämistyötä tai arkipyhiä.

Covid-potilaita hoidetaan niin sanotuissa kohorteissa, joissa henkilökunnan täytyy olla kaiken aikaa suojautuneina eristysvaatteisiin ja hengityssuojaimiin. Varustuksissa ei voi käydä vessassa tai juoda vettä.

Jääskeläinen huomauttaa, että teho-osastoilla hoidetaan monenlaisia potilaita, ja myöskin teho-osastot eroavat toisistaan fyysisen rakenteen sekä potilastyyppien ja -määrien suhteen.

– Usealla teho-osastolla on vastuu oman sairaalansa MET-toiminnasta. MET-ryhmä toimii sairaalan sisäisenä ensihoitona ja on jatkuvasti välittömässä valmiudessa siirtymään hätätilanteissa eri osastoille hoitamaan potilasta, jonka tilan on heikentynyt, Jääskeläinen sanoo.

Erilaiset kirurgiset toimenpiteet vaativat myös paljon henkilökuntaa. Koska osastolla ei ole yleensä ylimääräistä henkilökuntaa, pyritään näitä toimenpiteitä ajoittamaan vuoronvaihtojen yhteyteen.

– Eristyksessä potilaita (infektiot, Covid- ja muun muassa palovammapotilaat) hoitavat hoitajat tarvitsevat ylimääräisiä passareita ja tauottajia. Eristyksestä ei voi noin vain lähteä hakemaan lääkkeitä tai tarvikkeita, sillä yleensä potilasta ei voi jättää yksinään, Juhapetteri Jääskeläinen sanoo.

Tehopotilaan vatsalleenkääntö vaatii neljästä kuuteen hoitajaa, teholääkärin lisäksi. Ohessa kuva harjoittelutilanteesta. Vaikkakin kääntö tehdään yleensä suunnitellusti, pitää se pystyä tekemään ripeästi potilaan tilanteen äkisti heiketessä. 6/x pic.twitter.com/J0hOGzxmNo — Jp Jääskeläinen (@JJaa_Fin) March 1, 2021

täytyy järjestää usein ja sitä varten tarvitaan ylimääräisiä hoitajia. Summasummarum kriittisesti sairaan potilaan hoito vaatii runsaasti resursseja ja osaamista, joka kertyy vasta vuosien työskentelyssä. 11/11#kriisi #terveydenholto #covidfi — Jp Jääskeläinen (@JJaa_Fin) March 1, 2021