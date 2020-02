”Hoitajamitoitus on historiallinen työvoitto”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustaedustajan mukaan hallituksen päätös sitovasta hoitajamitoituksesta on historiallinen.

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) on erittäin tyytyväinen siitä, että hallitus on päässyt sopuun vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta ja sen rahoituksesta.

– Hallituksen päätös sitovasta hoitajamitoituksesta on historiallinen ja parantaa huolenpitoa heikoimmassa asemassa olevista, Aittakumpu toteaa.

– Asiasta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta nyt löytyi hallituskokoonpano, joka saa korjausliikkeen aikaan. On paikallaan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet vanhustenhoidon tilasta käytyyn keskusteluun ja vaatineet muutosta, hän jatkaa.

Aittakumpu korostaa, että vanhuksista huolehtiminen on koko yhteiskunnan tehtävä.

– Meidän tulee kaikin tavoin varmistaa, että jokainen vanhus saa parhaan mahdollisen turvan ja huolenpidon. Tämän vuoksi tarvitsemme nyt sovitun hoitajamitoituksen, joka edellyttää seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohti.

Päätös hoitajamitoituksesta on Aittakummun mukaan jälleen yksi näyttö siitä, että hallitus on erittäin toimintakykyinen ja että sen valmistelukoneisto on kunnossa.

– Vanhustenhoidon parantaminen oli myös keskustan kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa. Edellytimme, että vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla. Nyt tämä toteutuu.

Aittakumpu korostaa, että pelkkä hoitajamitoituksen nosto ei vielä riitä.

– Vanhustenhoidon parantamiseksi myös kotihoidon ja omaishoitajien tilannetta tulee parantaa. Myös näissä hallituksella riittää työtä.