Alberto Claramunt: Hjallis Harkimo toi Elina Lepomäen takaisin

Torstaina Elina Lepomäki vaikutti jo joukkuepelaajalta, kun Hjallis Harkimo otti paikan laidalla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa torstaina läsnä ei ollut Hjallis Harkimo, eikä puheenjohtaja Petteri Orpo. Paikalla oli Elina Lepomäki lukuisten muiden kokoomusedustajien joukossa.

Orpo on harvoin poissa. Nyt hänellä oli työmatka Yhdysvalloissa. Lepomäki on niin ikään aktiivinen edustaja.

Sen sijaan Harkimo ei ole kokenut eduskuntaryhmän tarjoamaa areenaa tarpeelliseksi, vaikka ilman ryhmää eduskunnassa ei pääse vaikuttamaan. Vaikutuskanavaksi Harkimo on valinnut median, ei eduskuntaa.

Harkimo puhuu autoritäärisestä johtamisesta. Toisaalta hän sanoo, etteivät henkilöt riitele vaan asiat. Asioista esiin hän on nostanut lähinnä soten. Harkimosta jää hajanainen kuva poliitiikkona, toisin kuin yritysjohtajana. Vasemmalla kädellä hoidettu eduskuntatyö tekee Harkimon kritiikistä ohuen.

Vaikka poliitikko-Harkimo ei ole vakuuttanut, hänen lähtönsä on kokoomukselle menetys. Kokoomuksen ryhmässä on aina ollut ns. kärsimättömiä yrittäjäkansanedustajia, joiden tulokulma asioihin on erilainen. Heitä ei ole kasvatettu nuorisojärjestöissä antamaan kulloiseenkin tilanteeseen sopusuhtaista lausuntoa. Harvoin he nousevat politiikan eturiviin. Kansa kuitenkin haluaa Arkadianmäelle erilaisia poliitikkotyyppejä ja hyvä niin.

On vaikea nähdä, että Harkimo saisi yksin suurta kansanliikettä aikaan tai että kokoomus joutuisi erityisiin vaikeuksiin. Kokoomuksen kannatus on ollut vastuunkannosta ja sote-keskustelusta huolimatta hyvällä tasolla. Ja kehysriihessä tehtiin päätöksiä, jotka lähtöjohtaisesti hivelevät yrittäjäsiipeä tai ns. markkinaliberaaleja. Pienten yritysten työllistämisen kynnystä laskettiin. Puheet siitä, että kokoomuksen oikealla laidalla olisi suuri kapina meneillään eivät oikein kohtaa todellisuutta.

Toinen asia on sitten se, että pienetkin irtiotot voivat tiukassa vaalissa vaikuttaa melkoisesti. Kannatusmittaukset osoittavat, että kokoomus ja SDP ovat tällä hetkellä lähellä toisiaan. Pääministerin paikka voi ratketa pienellä marginaalilla. Erityisesti katseet kohdistuvat supervaalipiiri Uudellemaalle, josta Harkimokin nousi eduskuntaan merkittävällä äänimäärällä. Eli markkinamies Harkimo voi pystyttää toimillaan Suomeen SDP-vetoista hallitusta, josta kokoomus saattaisi olla ulkona. Ei sinne kyllä Harkimollakaan olisi asiaa ja vielä vähemmän sinne mahtuu markkinaliberaali ideologia.

Elina Lepomäki oli siis torstaina paikalla. Hän on helmikuun sote-pommistaan lähtien leimattu kokoomuksen häiriköksi, joka voi hajottaa puoluetta. Kokoomuksen vastustajat ovat ottaneet tilanteesta kaiken irti, vaikka kokoomuksen ryhmä on muuten ollut hyvin yhtenäinen.

Torstaina kuvio muuttui: Elina Lepomäki kertoi, ettei ole hetkeäkään miettinyt kokoomuksen jättämistä. Kommentillaan Lepomäki ikään kuin palasi henkisesti takaisin kokoomuksen ryhmään. Harkimon ääriliike toi siis Lepomäen takaisin joukkueeseen – ainakin hetkeksi. Hänellä on kokoomukselle enemmän annettavaa kuin Harkimolla.

Alberto Claramunt Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.