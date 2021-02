Hjallis Harkimo on ehdolla muttei ehkä ota paikkaa vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liike Nytin pormestariehdokas valitsee eduskunnan ja kaupunginvaltuuston välillä.

Kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo (liik.) on ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa Helsingissä, mutta vaikka hänet valittaisiin valtuustoon, hän ei ehkä ota paikkaa vastaan. Asiasta kertoo Harkimon puoluetoveri Mikael Jungner Twitterissä.

Harkimo on Liike Nytin ehdokas Helsingin pormestariksi, minkä vuoksi hän on ehdolla kuntavaaleissa. Toisaalta hän on myös ilmoittanut, ettei hoida päällekkäisiä luottamustehtäviä. Jos hänet valitaan kaupunginvaltuutetuksi, hän näin ollen valitsee, jatkaako hän eduskunnassa vai siirtyykö valtuustoon.

Jungner sanoo, että Harkimo jättää eduskunnan vain, jos tämä valitaan pormestariksi.

– Jos hän tulee valituksi pormestariksi, hän luopuu kansanedustajuudesta. Tuo tarkoittaa kääntäen sitä, että jos hän ei tule valituksi pormestariksi, hän jatkaa kansanedustajana, ei valtuutettuna, koska hän ei istu kahdessa toimessa yhtä aikaa, Jungner kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että Helsingissä on pormestarin lisäksi myös apulaispormestareita.

– Pormestareita on viisi. Yksi niistä voi hyvinkin olla jatkossa Harkimo. Eduskuntavaaleissa Liikkeen kannatus Helsingissä oli jo yli 4 prosenttia.

Liike Nyt ei ollut eduskuntavaaleissa 2019 vielä rekisteröity puolue, vaan sen ehdokkaat toimivat valitsijayhdistystensä kautta. Helsingissä Liike Nyt sai Ylen vaalitilastojen mukaan 3,5 prosentin kannatuksen, eikä siis yli 4 prosentin kannatusta.

Helsingissä suurin puolue viime kuntavaaleissa oli kokoomus 28,3 prosentin kannatuksella. Pormestarin paikan lisäksi puolue sai myös yhden apulaispormestarin paikan. Vihreillä on kaksi apulaispormestaria ja SPD:llä yksi. Vihreitä kannatti 24,1 prosenttia äänestäneistä ja SDP:tä 13,8 prosenttia.

Onko kukaan saanut vieläkään vastausta siihen, aikooko @hjallisharkimo luopua paikastaan eduskunnassa, mikäli tulee valituksi Helsingin kaupunginvaltuustoon? Vai aikooko Hjallis rikkoa johtamansa puolueen sääntöjä ja äänestäjille annettua vaalilupausta? pic.twitter.com/mEnhMg3dy2 — Matias Pajula | Kokoomus, Helsinki (@PajulaMatias) February 8, 2021