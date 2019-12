Historioitsija: Antti Rinteen luottamus olisi pitänyt mitata

Ex-pääministerin sanotaan pakoilleen vastuuta.

Historioitsija, oikeustieteilijä ja entinen diplomaatti Jukka Seppinen huomauttaa blogikirjoituksessaan, ettei Antti Rinteen hallitus menettänyt missään vaiheessa eduskunnan luottamusta, vaan vain yhden eduskuntaryhmän.

– Suomen Perustuslain 2 §:n mukaan valtiovalta ei kuulu Kepun eduskuntaryhmälle. On Perustuslain vastainen ajatus, että Kepun eduskuntaryhmän marina olisi yhtä kuin Eduskunnan epäluottamuslause pääministerille valtioneuvostossa, jossa Kepu on edustettuna. Jos Kepun ryhmä ilmoittaa pääministerille, että pääministeri ei nauti sen luottamusta, niin so what? Se ei ole Perustuslain mukainen eroperuste. Pääministeri Rinteen olisi pitänyt mittauttaa luottamuksensa kansanvallan edustajassa Eduskunnassa, johon oli mahdollisuus eron myöntämistä seuranneena päivänä.

Seppinen korostaa, että Rinteen olisi pitänyt vastata kokoomuksen esittämään välikysymykseen jo pelkästään parlamentarismin nimissä.

– Kun pääministeri Rinne laisti vastaamisen parlamentarismin oleellisen osa-alueen eli opposition välikysymykseen ja pyysi siinä tilanteessa pikaeroa, on tapahtunut vähintään Perustuslain hengen vastainen toimi. On oleellista, että pääministeri vaihtuu Eduskunnan suuren salin kautta. Nyt vaan valta pomppimalla siellä sun täällä hakeutui Kepun peili-ihmisten kautta uusiin käsiin päätyäkseen SDP:n valitseman uuden pääministerin hallintaan.

Seppinen huomauttaa, että kannatusromahduksesta kärsivä keskusta halunnut vastata välikysymykseen ja siten joutua uusiin mahdollisesti vaaleihin. Näin valittiin perustuslain hengen vastainen tie.

– Eroaminen juuri ennen luottamusäänestystä on vastuun pakoilua. Eikä presidentin olisi ollut pakko myöntää eroa, vaan laskea hallitus vastaamaan välikysymykseen seuraavana päivänä. Koko vallanvaihto haisee siten palatsivallankumoukselta henkilötasolla. Tämä on paha särö uuden hallituksen poliittisessa historiassa. Kepu ja SDP pelasivat härskin pelin vastoin Perustuslain henkeä. Sanna Marinin asema ei ole lähtökohdaltaan puhdasverisen parlamentarismin ja oikeusvaltion aikaansaannos, niin kuin pitäisi olla.