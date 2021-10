Historioitsija varoittaa: Älkää perääntykö woke-diktatuurin edessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen vertaa tilannetta 1970-luvun stalinismiin.

– Kuten aina ennenkin, jokaisen sukupolven on käytävä tämä kamppailunsa demokratian ja tieteen puolesta aikansa äärisuuntia vastaan – nyt Suomessa wokediktatuuria kuten 1970 -luvulla stalinisteja, yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen kirjoittaa Twitterissä.

Keskustavaikuttaja Volanen toimi pääministerin valtiosihteerinä vuosina 2003-2010. Hän on kirjoittanut useita kirjoja Suomen historiasta. 1970-luvulla Volanen toimi aktiivisesti nuorisopolitiikassa ja johti keskustanuoria vuosina 1970-1974.

Volanen luonnehtii itseään ”1970-luvun kamppailun käyneeksi” ja varoittaa suomalaisia yliopistoja ja professoreita.

– Jos peräännytte tämän wokediktatuurin edessä olette pian samassa tilanteessa kuin meillä 1970 -luvun stalinistien aikana ja nyt useissa amerikkalaisissa yliopistoissa eli pienet salaseurat pyrkivät määräämään, mitä saatte opettaa. USA:ssa tämä on jo pitkällä, mutta niin on myös demokratian ja tieteen puolustus, hän kirjoittaa.

Hiljaisuuden kova hinta

Risto Volanen on jakanut saatteeksi tämän linkin takaa löytyvän kirjoituksen, jossa Chicagon yliopiston geofysiikan professori Dorian Abbott kertoo, kuinka Twitter-kampanja sai Yhdysvaltain maineikkaan MIT-yliopiston perumaan hänelle tarjotun tilaisuuden pitää arvostettu Carlson-luento.

Abbot kuvailee tekstissään myös omalla yliopistolla kohtaamaansa vastarintaa ja ”cancel”-yrityksiä.

Professorin mukaan taustalla ovat hänen julkiset pyrkimyksensä edistää akateemista vapautta ja pelkästään henkilön akateemisiin ansioihin perustuvaa arviointia yliopistoilla.

– Puolustin sitä, miten tärkeää on kohdella jokaista ihmistä yksilönä, joka ansaitsee arvostusta ja kunnioitusta. Akateemisessa kontekstissa tämä merkitsee sitä, että kaikille annetaan reilut ja tasa-arvoiset mahdollisuudet, kun he hakevat paikkaa sekä sitä, että kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä avoimesti, vaikka olisikin heidän kanssaan eri mieltä, professori kirjoittaa.

Abbot kertoo myrskyn juontuneen hänen ja professori Ivan Marinovicin Newsweekissä julkaistusta kirjoituksesta. Siinä esitetään ”monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota” (DEI) painottavan yliopistovalinnan mallin rikkovan todellisuudessa tasa-arvoisen kohtelun periaatetta sekä kohtelevan ihmisiä ”vain välineenä päämäärän saavuttamisessa ja panevan tilastot ihmisyksilön edelle”.

Professorien mukaan suuren byrokratiakoneiston tukemaa DEI-mallia sovelletaan kaikessa, oli kyse sitten opiskelijavalinnasta, henkilökunnan palkkaamisesta, kurssien sisällöstä tai opetusmetodeista.

– Esitimme vaihtoehtoista ”meriitit, reiluus ja tasa-arvo” -mallia, jossa yliopistoon hakevia kohdellaan yksilöinä ja arvioidaan tiukassa ja puolueettomassa prosessissa perustuen vain heidän ansioihinsa ja pätevyyteensä, hän kirjoittaa.

Dorian Abbott huomauttaa, että tämä olisi merkinnyt loppua esimerkiksi urheilusaavutusten perusteella haussa saatavalle edulle, joka suosii merkittävästi valkoisia hakijoita. Kirjoitus johti kuitenkin Twitterissä nopeasti vaatimuksiin Abbottin esiintymisten estämisestä muilla yliopistoilla. Lopulta MIT perui koko Carlson-luennon ”ristiriitojen välttämiseksi”.

– Tämä pitää toistaa: pieni ideologien joukko pani pystyyn Twitter-kampanjan arvostetun tiedeluennon perumisesta MIT:ssä, koska he olivat eri mieltä puhujan poliittisten näkemysten kanssa. He onnistuivat tässä vain kahdeksassa päivässä, Dorian Abbott sanoo.

Dorian Abbottin mukaan se, että tällaisista tarinoista on tullut osa arkea Yhdysvalloissa ei saisi vähentää niiden vahingollista merkitystä vapaalle yhteiskunnalle.

– Meidän kaikkien on päätettävä, millaisessa maassa haluamme lastemme kasvavan. Haluammeko pelon ja sorron kulttuuria, jossa pieni joukko ideologeja käyttää valtaa ja kulttuurista ylivoimaa vaientaakseen kaikki, jotka ovat eri mieltä heidän kanssaan. Vai haluammeko lastemme nauttivan totuutta etsivästä ajatustenvaihdosta, joka koostuu hyväntahtoisista keskusteluista, jotka perustuvat nöyrään tiedonetsinnän henkeen, Abbott sanoo.

– Jos toivot jälkimmäistä, on aika kohottaa ääntä. On aika sanoa ei väkijoukolle ja ei canceloinneille. Ja on aika olla rehellinen todellisista mielipiteistään, hän jatkaa.

Professorin mukaan kyse ei ole puoluepolitiikasta vaan terveestä ja toimivasta yhteiskunnasta.

– Mielipiteensä sanominen voi tuntua nyt riskialttiilta. Hiljaisuuden hinta on kuitenkin paljon korkeampi.

