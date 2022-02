Tutkija pitää Venäjän vaatimusta myyttinä – ”Adolf Hitlerin perustelu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän keskeiset Ukraina-väitteet eivät professorin mukaan kestä lähempää tarkastelua.

Kun presidentti Vladimir Putin väittää Venäjän olevan oikeutettu Ukrainan hallintaan, hänen perustelunsa juontuvat historiantutkija Timothy Snyderin siihen, mitä tapahtui Kiovassa noin tuhat vuotta sitten – aikaan, jolloin Dneprin rannalla sijaitsi viikinkien kauppapaikka.

– Vaatii jokseenkin mielikuvituksellista ajattelua katsoa, että se antaa Venäjälle 2000-luvulla oikeutuksen hyökätä Ukrainaan, kuten se näyttää olevan valmis tekemään, Yalen yliopiston historian professorina toimiva Snyder kirjoittaa Washington Postissa.

– Jos maat voivat vuosituhantisten myyttien perusteella väittää toisia maita omikseen, nykyaikainen valtiojärjestelmä lakkaa olemasta.

Kun ukrainalaiset eivät ole valmiita sopeutumaan Venäjän pikkuveljen rooliin, se on Putinin mielestä lännen vika.

– Hän tuntuu uskovan, että ukrainalaiset jakaisivat hänen näkemyksensä ”historiallisesta ykseydestä”, kunhan länsi vain väistyisi tieltä, Snyder toteaa.

Ukrainalaiset ovat kärsineet enemmän

Putin haaveilee Snyderin mukaan bolsevikkien tuhoamasta Venäjän imperiumista, mutta unohtaa, että se ei koskaan ollut venäläinen kansallisvaltio.

– Sen keisarisuku ja suuri osa eliitistä olivat ei-venäläistä alkuperää. Suurin osa sen väestöstä puhui muita kieliä kuin venäjää, ja harva niistä, jotka puhuivat venäjää, olisi tiennyt, mitä kansakunta tarkoittaa ennen kuin bolsevikit tekivät vallankumouksensa vuonna 1917, hän sanoo.

Keskeistä Putinin ajattelussa on Snyderin mukaan myös Venäjän esittäminen uhrina.

– Siitä, että venäläiset ovat kärsineet 1900-luvulla, ei toki ole epäilystä. Neuvostoliiton Venäjän neuvostotasavallassa asuvia ihmisiä kuoli stalinismin ja saksalaismiehityksen aikana kauhistuttavan paljon. Tämä on kiistaton tosiasia. Kreml kuitenkin käyttää sitä hyväkseen luodakseen mielikuvan, että yksinomaan venäläiset ovat kärsineet, joten vain Venäjän johtajilla on oikeus tuomita muita.

”Kansanmurhasta” ja ”fasismista” tulee taikasanoja, joiden lausuminen vapauttaa venäläiset tekemään mitä tahansa, myös hyökkäämään naapureidensa kimppuun, hän toteaa.

Snyderin mukaan ukrainalaiset joutuivat tosiasiassa kärsimään sekä stalinismista että natsimiehityksestä vielä enemmän, mutta siitä Putin ei tietenkään puhu. Hän on käsitellyt aihetta muun muassa suomeksikin julkaistussa tietoteoksessaan Tappotanner – Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä.

Näin toimi myös Adolf Hitler

Ukrainalaisilla on oikeus muistaa menneisyyttä siinä missä venäläisilläkin, Snyder korostaa.

– Heidän mielestään toisen maailmansodan kokemukset antavat aiheen kunnioittaa valtioiden laillisia rajoja, mikä on sopusoinnussa YK:n peruskirjan ja yleisemminkin kansainvälisen oikeuden kanssa, hän sanoo.

Nyt Venäjä uhkaa Ukrainaa uudella hyökkäyksellä, koska Putin väittää, että venäläisen kulttuurin vaikutus maassa – ja siten myös venäjänkielisen väestön asema – on heikentynyt.

– Se, mikä on ajan myötä – erityisesti vuoden 2014 hyökkäyksen jälkeen – muuttunut, on ihmisten suhtautuminen kieleen. Venäjänkielisiksi itsensä identifioivien Ukrainan kansalaisten osuus on vähentynyt, ja nuoremmat ihmiset määrittelevät itsensä nyt todennäköisemmin äidinkieleltään ukrainalaisiksi. Mikään ei ole koskaan edistänyt ukrainalaistumista niin paljon kuin Venäjän sota Ukrainaa vastaan, Snyder toteaa.

– Koko ajatus hyökkäämisestä naapurimaahan etnisen ryhmän suojelemiseksi on enemmän kuin arveluttava. Se oli Adolf Hitlerin perustelu Itävallan ja Tšekkoslovakian hajottamiselle vuonna 1938 ja Stalinin esittämä perustelu hyökkäykselle Puolaan vuonna 1939, hän huomauttaa.