Historian suurin? Sopimus miljardista rokotteesta

Intialainen lääkeyhtiö Serum Institute of India kertoo tehneensä koronavirusrokotteen tuotantoa koskevan sopimuksen Oxfordin yliopiston ja AstraZeneca-yhtiön kanssa.

Rokoteannoksia aiotaan valmistaa jopa miljardi kappaletta. IndiaTV-uutissivuston mukaan Oxfordin yliopiston rokotteen ihmiskokeet aloitetaan Intiassa elokuussa.

Serum Institute of Indian toimitusjohtaja Adar Poonawalla arvioi rokotteen tulevan saataville loppuvuodesta. Rokotteet on tarkoitettu Intialle sekä köyhille ja keskituloisille maille, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen rokotus- ja immuunikoalitio GAVI:iin.

Ruotsalais-brittiläinen AstraZeneca on ilmoittanut valmistavansa samaa rokotetta Euroopassa ainakin 400 miljoonaa annosta ilman voitontavoittelua.

Adenovirukseen pohjautuvan ChAdOx1-rokotteen tuotantokapasiteetti on yhteensä noin kaksi miljardia annosta. Rokotteen kliinisistä kokeista odotetaan merkittäviä uutisia maanantain aikana.

Ahead of today’s expected publication of the early results from the Oxford vaccine trial in the Lancet, there is some very good news on the key question of manufacturing.

The Serum Institute of India will produce 1 billion(!) dozes of the Oxford vaccine. https://t.co/17tGCkklDA pic.twitter.com/7Gl377z3FY

