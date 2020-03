”Historiallinen nousu” – Joe Biden voittamassa supertiistain

Yhdysvaltain demokraattien esivaalikierroksen tähän mennessä tärkein päivä on ratkeamassa entisen varapresidentin Joe Bidenin hyväksi. Supertiistaina on jaossa yhteensä 1 357 valitsijaääntä eli noin kolmannes kaikista presidenttiehdokasvaalin äänistä. Äänensä antavat muun muassa Kalifornia ja Texas.

Washington Post julisti aamulla seitsemältä Suomen aikaa äänestysten näyttävän kääntyvän ”historialliseksi nousuksi” Bidenin kampanjalle. Tähän mennessä Joe Biden oli voittanut tai voittamassa ainakin kahdeksassa viidestätoista jaossa olevasta osavaltiosta tai alueesta, niiden joukossa muun muassa Pohjois-Carolina, Minnesota ja Virginia. Biden oli myös aamulla noin kahden prosenttiyksikön johdossa Texasissa. Vielä viime viikolla Bernie Sanders johti Bidenia selvästi Texasin mielipidemittauksissa.

NBC:n mukaan Biden on voittamassa selvästi myös Massachusettsin osavaltion. Tämä on kova isku demokraattien presidenttiehdokkuutta hakevalle Massachusettsin senaattori Elizabeth Warrenille. Ennusteen mukaan Biden olisi viemässä ainakin 28 osavaltion 91 delegaatista, Sanders 13 ja Warren vain seitsemän.

Bidenin kovin vastaehdokas, Vermontin senaattori Sanders oli puolestaan voittamassa Vermontin, Coloradon ja Utahin. Sandersin odotetaan voittavan myös väkirikkaan Kalifornian.

Yhteensä Joe Biden oli varhain aamulla Suomen aikaa saamassa taakseen 179 uutta delegaattia ja Sanders 155. Yhteensä Bidenilla olisi 232 valitsijaääntä ja Sandersilla 215. Elizabeth Warren ja Mike Bloomberg olisivat molemmat saamassa kahdeksan valitsijaääntä lisää.

Joe Biden kiitti kannattajiaan ja kampanjansa vapaaehtoisia Twitterissä alla näkyvällä videolla.

– Uskonne kampanjaamme – erityisesti kun media ja asiantuntijat eivät enää antaneet meille mahdollisuuksia – merkitsevät minulle kaikkea. Voitetaan tämä, yhdessä.

I want to thank our incredible supporters and volunteers across the country. Your faith in our campaign — especially when the pundits and the media counted us out — means the world to me. Let’s go win this, together. pic.twitter.com/ddCTPg9WZZ

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020