Opposition mielestä oppivelvollisuuden pidentäminen on todellisuudessa koulutusleikkaus.

Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina esitystä oppivelvollisuuslaiksi. Hallituspuolueiden kansanedustajat toistelivat asian merkittävyyttä.

– Tämä on todella historiallinen uudistus Suomen koulutuspolitiikan historiassa, historiallisin sitten peruskoulu-uudistuksen. Vaikka tässä kuitenkin on kyse eri asiasta, näyttävät asetelmat täällä olevan aika lailla samanlaiset poliittisesti, niin kuin silloin aikanaan, SDP:n ryhmäjhtaja Antti Lindtman sanoi.

– Tämä on historiallinen päivä, tämä on merkittävä päivä, tämä on päivä, joka on jatkoa sille vuoden 1921 oppivelvollisuuslaille, vuoden 1968 perusopetuslaille – ja nyt, vuonna 2020, tulemme päättämään oppivelvollisuuden korottamisesta 18 vuoteen, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki totesi.

– Tämä on todellakin historiallinen päivä. Suomen eduskunta tekee kansakuntamme tulevaisuuden kannalta merkittävää historiaa, SDP:n Anneli Kiljunen sanoi.

Opposition edustajat vetosivat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen haastatteluun. Hän totesi yli kymmentä prosenttia peruskoulun päättäneistä koskevan, että ”se on ihan sama, pidennetäänkö oppivelvollisuutta, koska he eivät tule pärjäämään”.

– Nämä nuoret, joita osaamisvaje koskee, eivät tule pärjäämään. Tämä on aika raju lausunto. Miksi hallitus ei kuunnellut asiantuntijoita?, kokoomuksen Sofia Vikman kysyi.

Kokoomuksen Sari Multala sanoi, että jo tällä hetkellä peruskoulusta eli oppivelvollisuuden piiristä putoaa vuosittain noin 4 000 nuorta.

– Täten voidaan kyseenalaistaa, onko oppivelvollisuuden pidentäminen se keino, jolla nämä nuoret saadaan kannettua toiselle asteelle, vai olisiko parempi keino kohdentaa resurssit, kuten OAJ:n puheenjohtaja Luukkainenkin tänään totesi, sinne peruskoulun vahvistamiseen.

Kokoomuksen Janne Sankelo tokaisi, että ”historiaa tehdään, maksoi mitä maksoi, siltä tämä kuulostaa”.

Saman puolueen Sari Sarkomaa esitti oppivelvollisuuden pidentämisesityksen hylkäämistä ja sanoi sen olevan ”hyvin ongelmainen”.

– Miksi? Siksi, että se on koulutusleikkaus. Helsingissä osittain on maksuttomuutta kokeiltu, ja meidän asiantuntijat toteavat, että tämä esitys on 40 prosenttia kalliimpi kuin hallitus väittää. Tämä johtaa kunnissa koulutusleikkauksiin. Kaikkein eniten kärsivät juuri he, jotka apua tarvitsevat, Sari Sarkomaa sanoi.

– OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen vihdoin sanoi sen ääneen: ei auta mitään, jos oppivelvollisuutta pidennetään, kun ne nuoret, joilla ei ole riittäviä tietoja ja taitoja, tulevat putoamaan. Nyt ei ole vielä myöhäistä. Kuunnellaan opettajia, hylätään tämä esitys ja otetaan kokoomuksen vaihtoehto, jossa panostetaan kestävästi – ei määräaikaisia rahoja, niin kuin teidän rahoituksenne, vaan kestäviä, budjettikehykseen sisällytettyjä määrärahoja varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lasten ja nuorten tukemiseen ajoissa, Sarkomaa vetosi.